Quali sono i videogiochi più giocati del 2022? Da GTA 5 a Minecraft e Apex Legends

Anche quest'anno, come successo durante il 2020 e 2021, abbiamo assistito ad una lunga serie di rinvii di videogiochi molto attesi, ma nonostante questo un buon numero di prodotti importanti sono comunque arrivati sul mercato. Scopriamo quindi quali sono i titoli che hanno catturato maggiormente l'attenzione del pubblico.

Nella nostra classifica abbiamo deciso di prendere in considerazione 10 diversi titoli, elencati secondo il picco di giocatori contemporaneamente attivi. Queste cifre sono state ricavate da dichiarazioni dei publisher, dati di vendita o distribuzione e statistiche fornite da piattaforme come Steam. Andiamo quindi a vedere la classifica dei titoli più giocati del 2022 fino a questo momento.

10. Apex Legends - picco di 411.183 giocatori contemporanei (solo su Steam)

picco di 411.183 giocatori contemporanei (solo su Steam) 9. PlayerUnknown’s Battlegrounds - picco di 696.704 giocatori contemporanei

picco di 696.704 giocatori contemporanei 8. Dota 2 - picco di 786.118 giocatori contemporanei

picco di 786.118 giocatori contemporanei 7. Counter-Strike: GO - picco di circa 1,01 milioni di giocatori contemporanei

picco di circa 1,01 milioni di giocatori contemporanei 6. Lost Ark - picco di 1.324.761 giocatori contemporanei

picco di 1.324.761 giocatori contemporanei 5. Minecraft - picco stimato di più di 1,4 milioni di giocatori contemporanei

picco stimato di più di 1,4 milioni di giocatori contemporanei 4. Roblox - picco di circa 4 milioni di giocatori contemporanei

picco di circa 4 milioni di giocatori contemporanei 3. Crossfire - picco di circa 8 milioni di giocatori contemporanei

picco di circa 8 milioni di giocatori contemporanei 2. League of Legends - picco di circa 8 milioni di giocatori contemporanei

picco di circa 8 milioni di giocatori contemporanei 1. Fortnite - picco di circa 12.3 milioni di giocatori contemporanei

Come si può vedere, i grandi free-to-play rimangono i videogiochi più giocati, grazie alla propria capacità di attirare qualsiasi fascia e categoria di pubblico e alla reperibilità su ogni tipo di piattaforma, dispositivi mobili compresi.

Naturalmente, questa classifica si riferisce solamente al momento in cui è stata scritta, e non è detto che titoli molto attesi della seconda metà del 2022, come God Of War Ragnarok o Call of Duty Modern Warfare 2 possano entrare a farne parte. Da tenere d'occhio anche Overwatch 2 gratis su PC e console.