Quali sono i videogiochi più giocati su Steam Deck nel 2022? La classifica

Abbiamo visto la classifica dei giochi più giocati su Steam nel 2022, adesso però è arrivato il momento di scoprire quali sono stati i titoli più utilizzati su Steam Deck, piattaforma che nel corso dell'anno, con il passare dei mesi, ha riscosso un successo sempre maggiore.

Valve ha diviso i giochi più popolari in tre fasce, assegnando i riconoscimenti Platino, Oro e Argento in base al numero di giocatori attivi quotidianamente. Tra i giochi di Platino troviamo Stray, Cyberpunk 2077, MultiVersus, Elden Ring e Hades, di seguito l'elenco completo.

Platino

Stray

Cyberpunk 2077

Persona 5 Royal

Cult of the Lamb

No Man's Sky

The Witcher 3 Wild Hunt

Hades

Vampire Survivors

Elden Ring

MultiVersus

Marvel's Spider-Man Remastered

Red Dead Redemption 2

Oro

Brotato

Stardew Valley

Tactics Ogre Reborn

Rimworld

GTA Online

Terraria

The Elder Scrolls V Skyrim

God of War

Slay the Spire

Fallout 4

Desk Job

The Binding of Isaac Rebirth

Argento

Sekiro Shadow Die Twice

Dead Cells

Monster Hunter Rise

APEX Legends

Resident Evil Village

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge

Rogue Legacy 2

Valheim Mistlands

Sonic Frontiers

Return to Monkey Island

Fallout New Vegas

DOOM Eternal

Soulstone Survivors

Gotham Knights

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Persona 4 Golden

Hollow Knight

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Portal 2

Disney Dreamlight Valley

Tales of Arise

Uncharted L'Eredità dei Ladri

Disco Elysium

Days Gone

Marvel Spider-Man Miles Morales

Non si tratta dunque di una classifica in ordine cronologico dal più al meno giocato ma semplicemente di tre diversi gruppi organizzati per popolarità e utenti attivi. La medaglia Argento è la più popolata con giochi come Tales of Arise, Portal 2, Disco Elysium, Days Gone e Final Fantasy VII Remake Intergrade.