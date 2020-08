Videogiochi gratis da scaricare, le novità della settimana per PC, PS4 e Xbox One

Se non sapete a cosa giocare o avete voglia di provare qualcosa di nuovo, abbiamo buone notizie per voi: anche questa settimana è possibile scaricare gratis un bel po' di giochi, alcuni in prova, altri da tenere per sempre. Andiamo alla scoperta di tutte le proposte per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Partiamo con gli ormai immancabili giochi PC gratis di Epic Games Store: questa settimana potete aggiungere permanentemente alla vostra raccolta due giochi, ovvero Enter the Gungeon e God's Trigger. Avete tempo fino a giovedì 27 agosto per farli vostri, dopodiché saranno sostituiti da Hitman e Shadowrun Collection. Se siete abbonati a Twitch Prime, ora diventato Amazon Prime Gaming, sarete inoltre felici di sapere che potete fare vostri per sempre altri due giochi per PC, Tempest e The Inner World. Li trovate a questo indirizzo, assieme ad una valanga di altri titoli gratis aggiunti nelle scorse settimane, da una selezione di classici SNK (c'è pure Metal Slug 2) a Warsaw.

Sul versante console, portiamo alla vostra attenzione i Free Play Days dedicati agli abbonati Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, che durante il weekend (fino alle 08:59 di lunedì 27 agosto) possono scaricare gratis Overwatch: Origins Edition, Wreckfest e F1 2020. Coloro che vorranno continuare a giocare anche al termine dei giorni di prova potranno farlo acquistandoli a prezzo scontato. Maggiori dettagli li trovate sul sito ufficiale di Xbox.

Chiudiamo segnalandovi che ieri è cominciato il weekend Open Beta di Marvel's Avengers, accessibile gratis a tutti i giocatori su PS4, Xbox One e PC. Il gioco uscirà il 4 settembre, ma nel frattempo è possibile testare quattro missioni Eroe della Campagna, tre sfide della sala HARM, quattro Zone di guerra e cinque Zone di atterraggio. Su PS4 si può accedere a tutte le componenti della Beta, sia quelle per singolo giocatore sia quelle cooperative online, senza un abbonamento a PlayStation Plus. Su Xbox One è invece necessaria una sottoscrizione a Live Gold per partecipare alla cooperativa online. Sono previste anche delle ricompense per i partecipanti da sbloccare nel gioco completo (2 targhe commemorative).