Quali sono i videogiochi horror più spaventosi? Lo rivela una ricerca scientifica

Dal 2020, i curatori del progetto Science of Scare hanno condotto delle ricerche sulle forme d'intrattenimento più spaventose applicando degli scrupolosi criteri scientifici; dopo aver catalogato i film più terrorizzanti, per il collettivo di ricercatori è giunto il momento di dedicarsi ai videogiochi horror.

Adottando dei parametri scientifici e standardizzati per catalogare i videogiochi in base al tasso di adrenalina e alla frequenza media dei battiti cardiaci, il team che ha condotto questa ricerca ritiene di aver individuato in MADiSON l'opera interattiva più terrorizzante che sia mai stata creata.

Sviluppato da Bloodious Games, MADiSON è considerato l'erede spirituale di PT per via delle incredibili 'assonanze ludiche' tra questo thriller paranormale e la celebre demo di Silent Hills. In base allo studio condotto dal team di Science of Scare, MADiSON supera di ben 31BPM la frequenza cardiaca media a riposo di un adulto, raggiungendo nei frangenti più terrorizzanti i 97BPM (l'equivalente della frequenza cardiaca dopo una corsa moderata). Eccovi allora la classifica stilata da Science of Scare sui videogiochi più paurosi di tutti i tempi:

MADiSON Alien Isolation Visage Five Night's at Freddy's 4 Outlast 2 Resident Evil 7: Biohazard Bloodborne Amnesia The Dark Descent The Forest Dead Space Resident Evil 2 Outlast SOMA Silent Hill 4 The Room Condemned Criminal Origins Devotion Layers of Fear Resident Evil Village Silent Hill 3 Home Sweet Home The Evil Within The Death Silent Hill 2 Fatal Frame 3 The Tormented Cry of Fear

L'assenza di P.T. dalla classifica, sottolineano i curatori di questa ricerca, è determinata dalla natura stessa del titolo (non si tratta di un videogioco a se stante, bensì di una 'semplice' demo) e soprattutto dall'impossibilità di reperirlo tramite 'canali legittimi' in conseguenza, purtroppo, della rimozione di P.T. dal PlayStation Store.

I ricercatori hanno comunque deciso di condurre dei test secondari "nell'interesse della scienza", dai quali è emerso l'incredibile dato dei 99BPM di frequenza cardiaca media (superiore a quella di MADiSON) per l'ormai leggendaria demo horror di Hideo Kojima. Tali test, rimarca il team di Science of Scare, hanno coinvolto solo 15 persone, di conseguenza non è possibile rapportare questi dati ai risultati ottenuti dai restanti videogiochi in esame.