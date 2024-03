Videogiochi e IA: il 62% degli sviluppatori ne fa ricorso, stando al report di Unity

Mentre i doppiatori di The Witcher, Baldur's Gate 3 e FF16 si dicono preoccupati dall'IA, da un report di Unity emerge che il 62% degli sviluppatori utilizza già le ultime tecnologie legate all'Intelligenza Artificiale per realizzare i propri videogiochi e applicativi.

Stando a quanto emerso dai dati snocciolati dall'ultimo Gaming Report di Unity Technologies, sembra infatti che la maggioranza degli sviluppatori abbia deciso di appoggiarsi alle ultime soluzioni tecnologie basate su IA per "adattarsi ai cambiamenti richiesti nei flussi di lavoro e nelle pratiche da adottare nel mutevole contesto del mercato".

Il numero di case di sviluppo che adotta Unity come motore grafico e afferma di utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale generativa è cresciuto sensibilmente rispetto al 2023, come si evince nelle riflessioni a conclusione del report: "il 2023 è stato un anno caratterizzato da persistenti difficoltà economiche, di conseguenza gli sviluppatori hanno dovuto affrontare delle importanti sfide per adattarsi ai cambiamenti nella tecnologia, nell'economia e nelle abitudini dei giocatori".

Sempre in base ai dati emersi dal report di Unity, le tecnologie di IA generativa adottate dalle software house vengono impiegate principalmente per dare forma a personaggi secondari, gestire il riconoscimento vocale e velocizzare la realizzazione di modelli poligonali, texture, filmati e animazioni. Per un ulteriore approfondimento sul tema, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sulla possibile rivoluzione dei videogiochi legata all'utilizzo dell'IA.

