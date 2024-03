Videogiochi e IA: le preoccupazioni dei doppiatori di FF16, The Witcher e Baldur's Gate 3

Dopo aver messo in guardia i giocatori dai pericoli dell'IA, il doppiatore Ben Cockle si unisce ai colleghi Ben Starr e Samantha Béart per farsi portavoce delle forti preoccupazioni degli addetti al settore in merito all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'industria dell'intrattenimento videoludico.

Ai microfoni di NME, l'interprete di Geralt di Rivia, la doppiatrice della guerriera Karlach di Baldur's Gate 3 e la voce di Clive Rosfield in Final Fantasy 16 esprimono tutta la loro apprensione nel discutere, appunto, del futuro dei videogiochi e dell'impatto dell'IA nello sviluppo.

Riferendosi proprio alle IA generative e al loro utilizzo nell'industria videoludica, Cockle spiega ad esempio che "è un po' come guardare un'onda di marea che sta per investirti, sai che accadrà e non puoi farci nulla. Disprezzo chi utilizza questo genere di strumenti per rubare il lavoro svolto da altre persone".

Sulla falsariga delle dichiarazioni del doppiatore di Geralt nei giochi di The Witcher troviamo poi le parole pronunciate da Beart: "Sono preoccupata per l'impatto dell'IA sulle forme d'arte come i videogiochi. L'automazione ha già sostituito tante cose e non mi sorprenderebbe affatto vederla acquisire nuovo spazio in futuro. Se le persone non iniziano a preoccuparsi dell'intelligenza artificiale, o se viene permesso all'IA di insinuarsi nel lavoro dei creativi, allora siamo tutti nei guai".

Alla discussione partecipa anche Starr: il doppiatore del protagonista di FF16 spiega che "l'ignoto è sempre terrificante e, nelle mani sbagliate, l'IA ha la capacità di cancellare tanti posti di lavoro. Ma dobbiamo capire come lavorare al suo fianco, invece di guardarla come uno strumento che subentri totalmente alla creatività di designer, artisti e doppiatori. Il fatto è che se la si utilizza ad esempio nel campo del doppiaggio semplicemente per abbattere i costi di sviluppo, c'è il rischio di non offrire opportunità a doppiatori emergenti perché è grazie al loro impegno in ruoli minori che riescono a 'farsi le ossa' e costruirsi una carriera".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sull'Intelligenza Artificiale e la rivoluzione dei videogiochi.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti oggi su