Videogiochi e IA: gli sviluppatori cinesi sono sempre più preoccupati

Le IA sono sempre più presenti nei videogiochi orientali, come mostrato da NCsoft con il suo Project M. A tal proposito, sembrerebbe che molti sviluppatori siano seriamente preoccupati per il loro futuro.

A parlarne di questo delicato argomento è stato di recente il noto portale Game Developer (noto fino a qualche tempo fa con il nome di Gamasutra), il quale sostiene di aver ricevuto un preoccupante messaggio da parte di un artista cinese che ha voluto restare anonimo. Secondo questa testimonianza, l'utilizzo delle intelligenze artificiali come DALL-E (disponibile di recente anche tramite Bing su Microsoft Edge) e Midjourney sta diventando sempre più comune sia fra i team indipendenti cinesi che tra i colossi dell'industria come Tencent e NetEase, che si avvalgono delle IA per generare personaggi, ambientazioni e persino il materiale promozionale dei loro giochi. Secondo il portale, l'influenza delle intelligenze artificiali ha avuto un impatto notevole sul lavoro degli illustratori, al punto da ridurre del 70% l'impiego di figure di questo tipo nelle aziende.

Esiste però anche un'altra faccia dalla medaglia, visto che personaggi come Xu Yingying - che realizza opere d'arte per uno studio indipendente cinese - sostengono che l'uso delle IA stia rendendo incredibilmente veloce lo sviluppo di videogiochi, al punto da consentire anche ad una coppia di programmatori di realizzare un progetto di dimensioni considerevoli che qualche anno fa avrebbe richiesto molte più persone.

Nel frattempo, Ubisoft ha annunciato Ghostwriter, un'IA che dovrebbe fornire aiuto agli sceneggiatori.