Videogiochi in offerta su Amazon: gli sconti del weekend 23 e 24 marzo

Anche questo fine settimana Amazon Italia propone nuove offerte per la categoria videogiochi, oltre a mantenere attivi alcuni sconti partiti nei giorni scorsi. Di seguito tutte le promozioni di Amazon.it sui migliori giochi per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sconti e Offerte di Amazon sui Videogiochi

Piuttosto interessante la Limited Edition di Far Cry New Dawn (esclusiva Amazon.it) a 30.99 euro, Gran Turismo Sport costa ora 19.96 euro inoltre segnaliamo lo Starter Pack di Starlink Battle for Atlas per Nintendo Switch in vendita a soli 19.98 euro, un prezzo decisamente interessante per una confezione che include tutto il necessario per iniziare a giocare, tra cui il modello di astronave di Fox McCloud.

Ancora per pochi giorni inoltre è possibile acquistare l'abbonamento PlayStation Plus in offerta, dodici mesi di sottoscrizione al prezzo di 44.99 euro, promozione disponibile ancora per un periodo di tempo estremamente limitato.