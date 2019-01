Videogiochi in offerta su Amazon: Marvel's Spider-Man, Tekken 7, NieR Automata, Fallout 76

Tempo di saldi anche su Amazon.it! Il noto sito di eCommerce propone oggi nuovi videogiochi in offerta a prezzo speciale, ne abbiamo selezionati dieci proposti ad un costo decisamente vantaggioso, solo per un periodo limitato!

Sconti Videogiochi Amazon

Tra i titoli più recenti segnaliamo le offerte su Marvel's Spider-Man e Fallout 76, inoltre per la giornata di oggi (lunedì 7 gennaio) trovano spazio anche offerte su prodotti non recentissimi ma ancora validi come Prey in versione Xbox One a meno di 17 euro e Tom Clancy's The Division a meno di 19 euro:

Come di consueto, le offerte videogiochi Amazon sono valide solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, il consiglio è quello di approfittarne subito se siete interessati, prima che l'oggetto desiderato vada sold-out o torni ad essere venduto a prezzo pieno.