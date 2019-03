Videogiochi in offerta su Amazon, nuovi sconti del 20 marzo

Amazon Italia propone oggi una serie di nuovi sconti e offerte per la categoria videogiochi. Tra le promozioni attive segnaliamo il ritorno degli sconti su Marvel's Spider-Man, Pokemon Let's GO e Gran Turismo Sport, già in offerta nei giorni scorsi.

Sconti e Offerte Videogiochi

Continua anche l'interessante promozione su Gran Turismo Sport, in vendita a meno di 20 euro, così come Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee proposti a 39.98 euro. Infine, Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 torna in vendita a poco meno di 50 euro.

Se siete interessati ad un prodotto in particolare affrettatevi prima che questo vada esaurito o che la promozione scada, i prezzi possono variare in qualunque momento, in caso di prezzi attuali diversi da quelli riportati qui sopra vi preghiamo di lasciare un commento, provvederemo ad aggiornare la notizia appena possibile.