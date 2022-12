I videogiochi più inclusivi 'non si basano mai sugli stereotipi', dice Tim Schafer

Tim Schafer, fondatore di Double Fine Productions e in tempi recenti autore dell'apprezzato Psychonauts 2, ha le idee ben chiare su come, secondo lui, dovrebbe essere gestita l'inclusività all'interno di un videogioco.

Nel corso di un'intervista con NME, il celebre game designer ha ripercorso la sua carriera ripartendo dagli inizi, spiegando che negli anni '80 vi era "molta meno sensibilità" nello sviluppo di un gioco, sottolineando poi quanto siano cambiati i tempi con il passare dei decenni, soffermandosi in particolare su come è cambiato il suo modo di sviluppare e vedere il mondo circostante negli anni che sono trascorsi tra i due episodi di Psychonauts, pubblicati rispettivamente nel 2005 e nel 2021.

"Credevo di aver già imparato tante cose, ma poi abbiamo fatto dei test per un gioco, alcune persone hanno messo in risalto una determinata parola chiedendoci se sapessimo come significasse per specifiche persone. Non lo sapevo e mi hanno fatto notare aspetti come la 'cultura woke' e simili", ha raccontato Schafer, aggiungendo che "alcune cose che abbiamo fatto con il primo Psychonauts non le abbiamo volutamente rifatte per il secondo, siamo più anziani e ci abbiamo messo molta più sensibilità in tante problematiche trattate nel gioco. Essendo un gioco in stile commedia, era molto importante che le persone sapessero che non ci stavamo prendendo gioco di loro, ma che stavamo trattando la psiche umana in maniera umoristica ed amorevole".

Il numero uno di Double Fine prosegue affermando che "una commedia non dovrebbe far del male alle persone, e naturalmente pensi al modo in cui le tue parole influenzano la gente assicurandoti che il tuo intento artistico abbia successo: stai utilizzando parole che fanno vergognare? Stai facendo descrizioni alienanti di determinate categorie?" E conclude: "In un gioco la scrittura migliore non si basa mai sugli stereotipi, si basa sulla ricerca, sul mondo reale, sulle tue esperienze personali. Bisogna sempre puntare ad una scrittura che sia unica, e non un'accozzaglia di stereotipi".

La nostra recensione di Psychonauts 2 dimostra che l'ultima opera di Tim Schafer si è rivelata un grande successo anche grazie alla sensibilità dimostrata nel trattare argomenti delicati come la salute mentale. Per quanto riguarda il futuro della serie, non è chiaro se Psychonauts 3 si farà oppure no, dato che Double Fine vorrebbe ora sperimentare qualcosa di diverso.