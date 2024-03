Videogiochi e inclusività: Sweet Baby Inc risponde al review bombing su Steam

Non serve citare le dichiarazioni di CliffyB sulla polemica per la 'deriva woke' di Gears of War per sottolineare la grande sensibilità della community su questi temi. Il dibattito sull'inclusività nei videogiochi prosegue con le parole pronunciate dai membri di Sweet Baby Inc in risposta a un review bombing su Steam.

Ad aprire il nuovo fronte di questa polemica sui temi legati alla sensibilizzazione e all'inclusività nei videogiochi è 'Sweet Baby Inc detected', la pagina di un Curatore di Steam che conta oltre 91.000 utenti.

Accedendo alla pagina in questione è possibile trovare l'elenco completo dei videogiochi tripla A e indipendenti ai quali Sweet Baby Inc ha collaborato in qualità di consulente esterno: dal sito ufficiale dell'azienda canadese, si legge che la missione del team di Montreal è quella di "offrire una consulenza nello sviluppo narrativo. Il nostro compito è contribuire a raccontare storie migliori e più empatiche, diversificando e arricchendo l'industria dei videogiochi per rendere i titoli più coinvolgenti, divertenti, significativi e inclusivi per tutti".

Lo scopo della pagina del Curatore di Steam, invece, sembra essere quello di fare da testa di ponte per un review bombing che coinvolga, appunto, tutti i giochi che hanno visto la partecipazione di questa società di consulenza per l'inclusività e la sensibilizzazione.

In risposta a questi attacchi mossi al lavoro svolto da Sweet Baby Inc, la consulente Maya Felix Kramer che collabora attivamente con la società di consulenza canadese si affaccia su Twitter/X per spiegare che "vedo molti post di gente che incolpa la 'diversità' come motivo per i licenziamenti o per chissà quale altro problema che sta interessando l'economia o la società, come se tutto funzionasse prima che Miles Morales diventasse Spider-Man. La cosa strana è che tra coloro che portano avanti questa teoria troviamo anche persone che sui social si definiscono 'sviluppatori'. Non so, sembra così assurdo che uno sviluppatore veda migliaia di licenziamenti e incolpi di tutto una società composta da 15 persone e fondata da una donna di colore, piuttosto che i giganti del settore".

Entrando poi nel merito della pagina del Curatore di Steam e alla 'lista di proscrizione' che segnala i giochi al centro del review bombing per il coinvolgimento di Sweet Baby Inc, Kramer sottolinea che "Steam non sembra avere delle linee guida per questo genere di pagine dei Curatori di Steam, e se le ha non riescono comunque a impedire che qualcuno avvii un gruppo che si concentri, ad esempio, sugli attacchi ai giochi che vedono coinvolti Sweet Baby Inc, consigliando le persone a non acquistarle".