Videogiochi Indie: 'Per crearne uno non basta più 1 milione di dollari', spiega Finji

Dalle colonne di IGN.com, i co-fondatori di Finji Rebekah e Adam Saltsman ci aiutano a comprendere le enormi sfide che gli sviluppatori indie (e, come nel loro caso, i relativi publisher) devono affrontare per lanciare sul mercato un nuovo titolo nell'attuale contesto dell'industria videoludica.

Nel discutere di questo importante argomento, i due esponenti dell'editore del Michigan prendono ovviamente spunto dalla loro esperienza come editori di giochi indie conosciuti in tutto il mondo come Chicory A Colorful Tale, Wilmot's Warehouse, Night in the Woods, Canabalt e Tunic (qui trovate la nostra anteprima di Tunic), per poi riflettere sulle difficoltà da superare al giorno d'oggi per garantirsi un futuro economicamente sostenibile.

A tal proposito, Rebekah Saltsman riferisce che "il budget richiesto per lanciare un gioco è cresciuto in maniera vertiginosa. Solo cinque anni fa potevi ragionare sullo sviluppo di un gioco indie e preventivare investimenti totali per un milione di dollari, che già allora era una cifra pazzesca. Oggi, invece, capisci che non puoi lanciare un gioco indie se non investi nel progetto almeno quattro milioni di dollari. Lo so, è pazzesco perché sono davvero tanti soldi, e questo senza tenere conto del fatto che non sai mai quante copie riuscirai a vendere".

La fondatrice di Finji spiega infatti che "di tutti i giochi indie che vengono lanciati, solo una frazione minuscola riesce a raggiungere le 100.000 copie vendute. Quindi sì, è questo lo scoglio su cui bisogna andare sempre a sbattere quando si ragiona in termini economici sulla sostenibilità dei giochi indie. Ci vuole poi un'eternità per crearne uno di qualità, e anche lì, diventa sempre più difficile gestire le risorse per migliorare la grafica e smussare gli angoli del gameplay".

In chiusura del suo intervento, Saltsman esorta gli sviluppatori indie e i rispettivi editori a valutare con estrema attenzione l'andamento dell'industria videoludica nella speranza di intercettare i gusti e le esigenze degli utenti: "Se non fai le cose per bene, ti ritroverai ad essere uno di quegli editori di me**a che sono lì fuori, e fidati, non ti piacerebbe diventare quel genere di individuo. Perciò prenditi cura del tuo progetto, rispettalo e rispetta le persone che lo stanno realizzando affidandoti le sorti del lavoro della loro vita. Ci vogliono anni per sviluppare quei giochi, non trattarli in modo insensibile".

Per saperne di più sulle opere edite da Finji, qui trovate la nostra recensione di Night in the Woods.