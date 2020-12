Videogiochi e Intelligenza: un'assurda ricerca confronta il QI dell'utenza PC e console

Gli analisti di Royal Panda, un'azienda canadese specializzata in casinò online, hanno condotto una bizzarra ricerca (dai risultati altrettanto assurdi) sul differente quoziente intellettivo medio degli appassionati di videogiochi su PC, sistemi mobile e console PlayStation, Xbox o Nintendo.

Servendosi dei dati raccolti da un campione di oltre mille giocatori, gli analisti che hanno condotto questa ricerca per scoprire quale community sia più intelligente, in barba alle accese discussioni accademiche sulla reale utilità di simili test generici basati sul QI e, soprattutto, sulla comprovata inattendibilità di questi ultimi a fini statistici.

In base ai test condotti (su non si sa quale base scientifica), l'assurda classifica di intelligenza videoludica vede l'utenza PC prevalere sulla "concorrenza" degli utenti console e mobile. Il quoziente intellettivo medio dei giocatori PC indicato dalla ricerca, infatti, risulterebbe essere di 112,3, un punteggio superiore a quello registrato nel QI degli utenti PlayStation (110,7), Xbox (103,8), Nintendo (101,3) e sistemi mobile iOS e Android (99,4).

I test effettuati hanno visto il campione rappresentativo di giocatori che è stato selezionato da Royal panda (anche qui, non si sa su quali basi di età, regione di appartenenza o tempo trascorso con i videogiochi) alle prese con domande a scelta multipla e prove di intelligenza verbale, logica, visuale o di calcolo. A proposito di videogiochi e di (mancata) logica: sapevate che si stanno moltiplicando i casi di criminali che si gettano sui camion in corsa per rubare PS5?