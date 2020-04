Videogiochi in Italia nel 2019, un mercato in crescita

IIDEA ha pubblicato una analisi sullo stato di salute del mercato dei videogiochi in Italia nel 2019, riportando dati che testimoniano un continuo e notevole interesse per il mondo dell'intrattenimento elettronico. nel nostro paese.

In Italia si contano 17 milioni di giocatori di età compresa tra i 6 e i 64 anni, il 53% sono uomini mentre le donne rappresentano il 47% del totale, in crescita (+1%) rispetto ai numeri del 2018. Per quanto riguarda le fasce d'età, i ragazzi tra gli 11 ed i 24 anni rappresentano gli utenti più attivi nel nostro paese. Sul fronte delle piattaforme si segnala il grande successo di smartphone e tablet con 10.5 milioni di giocatori attivi (5.6 milioni donne) e del PC con 7.8 milioni di utenti. Le piattaforme casalinghe (come PS4, Xbox One, Nintendo Switch) sono invece entrate nelle case di 6.7 milioni di persone. Su console si gioca di più (5.4 ore a settimana di media) mentre su smartphone il tempo di gioco è pari a 5.3 ore, 4 ore su PC.

In linea generale il business legato ai videogiochi nel nostro paese è cresciuto dell'1.7% (1.787 milioni di euro) rispetto al 2018 e questo nonostante il 2019 sia considerato da molti un anno di transizione in attesa dell'arrivo delle console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il comparto hardware registra un -15.9% con un giro d'affari pari a 358 milioni di euro, il software invece produce un fatturato pari a 1.4 miliardi e cresce del 7.3% su base annuale. In saluta il mercato digitale che da solo ha fatturato 1.127 miliardi di euro, 101 milioni di euro sono invece gli introiti generati dal settore degli accessori.