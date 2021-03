Videogiochi in Italia nel 2020: 2,17 miliardi e 16 milioni di giocatori, il report IIDEA

Con un mercato console del valore di 54 miliardi di dollari, nel 2020 il settore videoludico si è resto protagonista di una grandissima crescita, generata in parte anche dai numerosi lockdown internazionali e dalle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria internazionale.

Anche l'Italia ha contribuito a questo trend positivo, come emerge chiaramente dall'ultimo report pubblicato da IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association), associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi nella nostra penisola. Secondo gli ultimi dati, il 2020 ha registrato una crescita storica per il settore, che si è resto protagonista di un +21,9% rispetto al 2019. Il giro d'affari complessivo si è attestato sui 2 miliardi e 179 milioni di euro. A trainare il settore è stata in particolare la vendita di nuovi videogiochi, che hanno generato complessivamente un giro d'affari di 1,7 miliardi di euro. All'interno di quest'ultimo, - come accaduto anche nel resto del mondo - è stato il digitale a rendersi protagonista della crescita maggiore, con i 799 milioni di euro del 2020 che segnano una netta crescita rispetto ai 602 milioni di euro del 2019.



I dati aggregati elaborati per il report IIDEA identificano una popolazione di videogiocatori che in Italia raggiunge nel 2020 i 16,7 milioni di persone, ovvero il 38% della popolazione di età compresa tra i 6 e i 64 anni. Mediamente, gli utenti hanno trascorso sui videogiochi 8 ore ogni settimana, con tutti i dispositivi in crescita, ad eccezione degli hardware mobile (in leggera flessione rispetto al 2019) e alle console di passate generazioni, come PlayStation 3 e Xbox 360.



Particolarmente interessanti le rilevazioni di IIDEA in merito all'impatto del multiplayer online durante i periodi di lockdown. Il 50% dei giocatori italiani ha infatti dichiarato di averli utilizzati per rimanere in contatto con gli amici, il 48% per sentirsi meno isolato, il 39% come strumento per sentirsi meno ansioso. Complessivamente, oltre un terzo di loro (il 36%) ha dichiarato che i videogiochi hanno aiutato a sentirsi felici. Anche in ambito familiare i videogiochi hanno giocato un ruolo importante, con il 19% degli intervistati che ha dichiarato di aver giocato con i propri figli.