Videogiochi in Italia nel 2020: si gioca più su Xbox Series X/S che su PS5

Il report di IIDEA sullo stato di salute del mercato dei videogiochi in Italia nel 2020 riserva alcune sorprese, tra cui il maggior numero di ore giocate su base settimanale su Xbox Series X/S rispetto a PlayStation 5.

In Italia si gioca in media 6.9 ore a settimana, se è vero che PS4 è la console più popolare con 6.3 ore di gioco, si difendono molto bene anche Xbox Series X e Xbox Series S con 4.2 ore (la suddivisione esatta tra le due console non è nota) mentre PS5 si ferma a 3.3 ore settimanali. Da notare poi le 1.53 ore trascorse su PS3, 3.7 ore su Xbox One, 1.6 ore su Xbox 360 e 4.7 ore su Nintendo Switch. Le ore di gioco su PC sono mediamente 4.7 mentre le console portatili occupano il tempo dei giocatori italiano per 1.7 ore, infine il gioco su smart device occupa circa cinque ore alla settimana con gli smartphone (4.1 ore) che dominano sui tablet (3.9 ore).

Non sappiamo esattamente quante PS5 e Xbox Series X/S siano state vendute nel nostro paese e dobbiamo tenere conto che il report si riferisce al solo 2020, con meno di due mesi di permanenza sul mercato per quanto riguarda le console di attuale generazione e una carenza di scorte per entrambe le piattaforme.