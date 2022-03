Videogiochi in Italia nel 2021: oltre 2 miliardi di giro d'affari, trionfo per FIFA 22

Le iniziative che dedicano visibilità al mondo videoludico all'interno della penisola - ad esempio l'attivazione del Premio Italian Videogame Program, dedicato alle tesi universitarie - sono sempre più numerose, a testimonianza di un settore in forte crescita.

A confermarlo, è il nuovo report annuale di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), che analizza i dati sui consumi di videogiochi in Italia nel corso del 2021. Con un giro d'affari di ben 2 miliardi e 243 milioni di euro, il settore segna una crescita del 2,9% rispetto al 2020, che per note ragioni legate alla pandemia si era già rivelato un vero e proprio anno record.

Nonostante una lieve riduzione del numero di videogiocatori, che si attesta sulle 15,5 milioni di persone - ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni -, cresce significativamente il livello di coinvolgimento nei confronti del medium. Il report IIDEA rivela infatti che gli appassionati hanno dedicato in media 8,7 ore a settimana ai videogiochi, in particolare su console. Si tratta di un dato superiore di ben mezz’ora rispetto al 2020.

Parliamo di valori che hanno sorpreso la stessa dirigenza IIDEA: "Quest’anno, - ha infatti dichiarato l'associazione di categoria - complice l’allentamento delle misure d’emergenza e un progressivo ritorno alla normalità, ci saremmo aspettati di registrare un rallentamento e invece celebriamo un nuovo risultato estremamente positivo per tutto il comparto". Nel complesso, il segmento software si riconferma il più forte del mercato, con un valore pari a 1,8 miliardi di euro. A spiccare, sono in particolare i risultati ottenuti sul mercato digitale e nel settore mobile. Per i giochi più venduti del 2021, IIDEA identifica FIFA 22 come il gioco più venduto, seguito da Grand Theft Auto V e FIFA 21.

Sul fronte hardware, invece, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S registrano un incremento del 21,6%, con il comparto console che registra una crescita di oltre il 12&, per un fatturato di 443 milioni di euro.