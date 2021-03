Videogiochi in Italia: 24ORE Business School lancia il webinar Il New Normal negli eSport

Dalla collaborazione tra PG Esports e 24ORE Business School nasce "Il New Normal negli eSport", un webinar che la scuola di alta formazione con corsi e master sulle principali branche dell'industria ha organizzato per illustrare le prospettive professionali del gaming competitivo in Italia.

L'appuntamento analizzerà il cambiamento della percezione e del business nel settore degli eSport, oltre all'evoluzione delle figure professionali collegate alla dimensione dell'intrattenimento digitale del gaming competitivo.

Verrà anche aperta una finestra informativa su figure come il caster, con mansioni paragonabili a quelle dei telectronisti sportivi "classici", o il responsabile digital, ossia del professionista di cui ogni media company moderna non può più privarsi se desidera ritagliarsi uno spazio nel panorama eSport nostrano e, ancor più, in quello internazionale.

Nel presentare questo webinar, il Coordinatore Scientifico Master Area Sport di 24ORE Business Schoo, Matteo Pastore, spiega che "il movimento degli eSport è un fenomeno globale che nell’ultimo anno ha registrato una considerevole accelerata anche nel nostro paese, con un impatto economico e sociale che non può essere ignorato, ed attirando l’attenzione di aziende, media, club, federazioni, atleti, agenzie ed organizzatori di eventi".

L'appuntamento con il webinar è fissato per le ore 18:00 di mercoledì 17 marzo e potrà essere seguito in live streaming sul portale di 24Ore Business School in maniera del tutto gratuita dopo aver effettuato la registrazione. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al sito di 24ORE Business School, con tutte le informazioni e le indicazioni su come partecipare a questa e ad altre iniziative della scuola di alta formazione professionale.