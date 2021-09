Videogiochi in Italia, arriva GamesinBoatSalaborsa: l'evento a Bologna

Con un mercato videoludico in costante crescita in Italia, il nostro Paese vede fiorire sempre più iniziative sul proprio territorio, tra fiere, rassegne ed eventi speciali.

Con le manifestazioni in loco che gradualmente tornano a prendere in piede dopo i numerosi lockdown e stop imposti dalla crisi sanitaria internazionale, sarà presto il turno di GamesinBoatSalaborsa, rassegna a tema videoludico in programma in quel di Bologna. Promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Biblioteche Bologna, l'appuntamento prenderà il via il prossimo venerdì 17 settembre, con la Biblioteca Salaborsa di Bologna che farà da cornice alla manifestazione.

Il programma della rassegna vede assoluti protagonisti i team di sviluppo indipendenti attivi nel territorio bolognese:

Trinity Team : gli autori di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans racconteranno la propria esperienza nel mercato videoludico e offriranno nuovi dettagli sulla campagna Kickstarter di Slaps and Beans 2;

: gli autori di racconteranno la propria esperienza nel mercato videoludico e offriranno nuovi dettagli sulla campagna Kickstarter di Slaps and Beans 2; Italian Games Factory : la software house è attualmente impegnata nello sviluppo di Haunted Space;

: la software house è attualmente impegnata nello sviluppo di Haunted Space; Operaludica: in collaborazione con la casa editrice nostrana Bonelli Editore, si discuterà del futuro videoludico della fortunata saga fantasy a fumetti Dragonero;

Il nuovo appuntamento dedicato agli autori Indie italiani è dunque fissato per il prossimo venerdì 17 settembre, presso la Biblioteca Salaborsa di Bologna, per la rassegna GamesinBoatSalaborsa.