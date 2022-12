Videogiochi in Italia, Cangini ribadisce: smartphone e videogiochi come la cocaina

Ha suscitato particolare scalpore in queste ore la circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, secondo cui gli smartphone dovranno rimanere spenti o raccolti in una cassetta a scuola per evitare che gli alunni continuino a distrarsi durante le ore di lezione.

Le polemiche non sono mancate, con gli studenti che si definiscono nativi digitali e riconoscono in questa imposizione una linea dura che affonda le radici in tempi ormai vetusti. La preoccupazione di Valditara e del governo italiano si basa anche sulla relazione "Sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento" di Andrea Cangini, senatore di Forza Italia che già negli scorsi mesi aveva allarmato le famiglie italiane sugli effetti di smartphone e videogiochi assimilabili a quelli della cocaina, stando alla sua opinione.

Pur parlando di gestione del mondo digitale e non di imposizione di barricate, Cangini ha utilizzato termini particolarmente forti definendo persino "decerebrati" i ragazzi che - stando agli studi degli esperti in suo contatto - utilizzano i dispositivi elettronici alla stregua di drogati.

"Con L'abuso dei social, dei videogiochi, il cervello secerne dopamina come quando si fa uso della cocaina. È un effetto talmente piacevole per un ragazzino che quando lo stacchi ha la stessa reazione di un tossico a cui si toglie la droga. [...] Ogni lettera scritta a mano attiva delle parti di cervello che va visto come un muscolo. Tendenzialmente l'attività sul web non sollecita alcune zone cerebrali né sviluppa capacità cognitive.

La perdita della capacità di concentrazione, della memoria, della capacità dialettica... Facoltà che chiamiamo intelligenza, sono effetti sotto gli occhi di tutti. I nostri ragazzi non sono capaci nemmeno di vedere una partita di calcio. La relazione è l'esito di una sequenza di audizioni di esperti, dai neurologi ai grafologi, tutte piuttosto allarmanti. Poi non nego di aver usato una certa enfasi. Credo che il tema debba dare un po' di scandalo e che vada approfondito come merita. Aggiungo che la relazione è stata votata all'unanimità in Parlamento".

In sostanza, i videogiochi finiscono nuovamente al centro dell'attenzione mediatica e lo fanno ancora una volta in ottica negativa. La strada per il riconoscimento del medium videoludico sembra essere ancora molto lunga.