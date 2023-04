Videogiochi in Italia, consumi stabili e Made in Italy in crescita: il rapporto di IIDEA

IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) fornisce un rapporto sull'andamento dell'industria videoludica in Italia riguardanti l'anno 2022. Secondo le informazioni diffuse, i consumi all'interno del settore si sono rivelati stabili e si rileva una costante crescita del Made in Italy.

Il rapporto di IIDEA certifica nel 2022 un giro di affari di 2,2 miliardi di euro e 14,2 milioni di videogiocatori in Italia. Crescono inoltre fatturato (+30%) e addetti (+50%) delle imprese di produzione italiane.

"Il rapporto ci conferma l'importanza dell'industria dei videogiochi nell'economia digitale, culturale e creativa del Paese. Mai come ora, anche alla luce della recente Risoluzione del Parlamento Europeo approvata lo scorso novembre, appare necessaria una strategia nazionale per lo sviluppo del settore, affinché l’Italia possa assumere un ruolo di leadership", ha dichiarato Marco Saletta, Presidente di IIDEA.

"Un'industria sempre più in espansione, con forti potenzialità ancora da esprimere, capace di alimentare cultura attraverso un linguaggio innovativo. Ben consci degli elementi strategici che caratterizzano le realtà imprenditoriali del nostro Paese del settore dei videogiochi, al Ministero – ha affermato il Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni – guardiamo con grande attenzione a queste come a tutte le nuove forme di espressione della creatività italiana, che supportiamo (e l’Italia è tra i pochi Paesi al mondo a farlo) con lo strumento del tax credit. Stiamo lavorando e continueremo ad impegnarci per mettere in campo una serie di misure dedicate alle imprese culturali e creative in un'ottica di tutela e promozione del Made in Italy nel mondo".

Recentemente, IIDEA ha annunciato la nuova edizione di First Playable, un importante evento di business a tema videoludico che si terrà a luglio a Firenze, a cui potranno partecipare gli sviluppatori in via del tutto gratuita.