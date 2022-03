I videogiochi in Italia: i dati sui giocatori e su PS5, Xbox Series X e Switch nel 2021

IIDEA ha fornito un nuovo resoconto sul mercato dei videogiochi in Italia nel 2021. Sebbene il numero complessivo degli utenti risulti in leggero calo rispetto al 2020, il coinvolgimento e i numeri economici generati continuano a crescere con costanza.

Dalle ricerche effettuate scopriamo che nello scorso anno sono state vendute 806.227 console di nuova generazione, con Switch che distanzia di diverse lunghezze PS5 e Xbox Series X|S e si riconferma la piattaforma maggiormente acquistata (chiaramente le console Sony e Microsoft sono penalizzate dallo shortage dei semiconduttori).



Il numero dei videogiocatori appare in leggera diminuzione con 15,5 milioni di persone, ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni, che hanno trascorso parte del loro tempo libero videogiocando. A crescere è stato, però, il coinvolgimento nei confronti del medium: sono state dedicate ai videogiochi in media 8,7 ore a settimana, in particolare su console, ben mezz’ora in più rispetto all’analisi precedente.

Per quanto riguarda il giro d’affari del 2021, il segmento software si riconferma il più forte del mercato con un valore pari a 1,8 miliardi di euro, grazie all’ottima performance del digitale e delle app. Sul fronte hardware, vista la straordinaria performance delle console next gen che registrano un incremento del 21,6%, il comparto console registra un fatturato di 443 milioni di euro con una crescita del 12,1%. La Top 20 aggregata (tutte le piattaforme, fisico e digitale) dei videogiochi più venduti nel 2021 è guidata da FIFA 22, seguito da Grand Theft Auto V e FIFA 21.

15,5 milioni di persone che si sono cimentate con i videogiochi nel corso dell’anno, ovvero il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni, di cui il 56% uomini e il 44% donne. I videogiocatori italiani si informano parlando con parenti e amici (34%), da siti della stampa generalista (24%) e specializzata (12%), da TV (24%) e social media (22%). Le piattaforme social preferite per parlare di videogiochi sono WhatsApp e Facebook (scelte dal 20% degli intervistati), seguite da YouTube (14%). Trovate ulteriori dettagli all'interno del resoconto pubblicato da IIDEA.