Videogiochi in Italia: quali sono i generi preferiti? Conferme e sorprese dal report IIDEA

Nel nuovo rapporto stilato da IIDEA sullo stato dell'industria dei videogiochi in Italia emergono delle interessanti indicazioni sui generi di giochi preferiti dagli utenti PC, console e mobile.

I 160 studi che hanno risposto all'indagine condotta da IIDEA hanno offerto all'associazione che rappresenta l'industria videoludica italiana l'opportunità di 'scattare una fotografia' aggiornata delle preferenze del pubblico italiano in merito ai generi di videogiochi preferiti.

Dai risultati del questionario online condotto da IIDEA per stilare il rapporto 2022 dello stato dell'industria dell'intrattenimento videoludico in Italia viene confermato l'incrollabile amore dei videogiocatori console per i titoli sportivi, basti pensare alla prima e alla terza posizione occupata rispettivamente da FIFA 23 e FIFA 22 nella classifica dei giochi più venduti. Al netto predominio dei giochi sportivi nella 'classifica di gradimento' dei videogiocatori maschi fa da contraltare la più equilibrata situazione rappresentata dai generi preferiti dalle videogiocatrici su console, con i titoli Adventure e Sport a pochi punti di distanza dai giochi Family (una categoria che racchiude i party game e i giochi pensati per tutta la famiglia, da giocare insieme).

Generi di videogiochi preferiti per dispositivo

Donne - PC

11,7% - Family

9,4% - Arcade

7,3% - Adventure

Uomini - PC

16,2% - Strategy

14,6% - Adventure

14,4% - Role-Playing

Donne - Console

18,8% - Family

15,5% - Adventure

10,3% - Sport

Uomini - Console

25,7% - Sport

16,5% - Racing

16,4% - Adventure

Donne - Mobile

14,9% - Brain/Puzzle

13,4% - Trivia

8,2% - Role-Playing

Uomini - Mobile

16% - Brain/Puzzle

11,4% - Trivia

11,3% - Role-Playing

Sempre dal report annuale di IIDEA emerge il nuovo profilo del videogiocatore italiano, con età media di 30 anni e una forbice tra pubblico maschile e femminile che va sempre più riducendosi: le donne rappresentano infatti il 42% del totale della platea di videogiocatori in Italia.