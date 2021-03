IIDEA fissa le date del terzo First Playable e degli Italian Video Game Awards 2021

L'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, IIDEA, fissa le date della terza edizione del First Playable, l'evento organizzato per connettere gli sviluppatori italiani agli editori internazionali. Nell'ambito dell'appuntamento si terrà anche la premiazione degli Italian Video Game Awards 2021.

Grazie anche all'ottimo riscontro ottenuto nella passata edizione della kermesse "business to business", con la partecipazione di oltre 70 studi di sviluppo nostrani, IIDEA rinsalda la propria collaborazione con Toscana Film Commission e annuncia il ritorno del First Playable per le giornate dell'1 e 2 luglio. L'evento si terrà in formato ibrido, sia digitale che fisico.

L'acceleratore di business e contatti tra le diverse realtà imprenditoriali e creative dell'industria dell'intrattenimento internazionale tornerà con un appuntamento che, nelle intenzioni dei suoi organizzatori, prevede tante attività e una sessione di coaching preparatorio a favore degli sviluppatori. Per l'occasione, Edward Valiente fornirà consigli e suggerimenti su come proporre al meglio le proprie idee e i progetti in sviluppo agli attori videoludici del mercato globale.

La terza edizione del First Playable vivrà il suo momento clou nelle sessioni di pitching, che nel 2020 hanno registrato oltre 260 ore di meeting serviti agli sviluppatori italiani per esporre agli editori internazionali i propri progetti. L'attività di matchmaking sarà gestita dal partner MeetToMatch, leader olandese nella pianificazione e gestione di eventi digitali B2B. L’evento prevede inoltre un programma di talk su temi di business di massimo rilievo da parte di ospiti selezionati e partner attraverso la piattaforma "Più Compagnia", la ‘sala virtuale’ di Toscana Film Commission.

Di particolare interesse per gli appassionati è poi gli Italian Video Game Awards 2021, con la cerimonia di assegnazione dei premi per le migliori produzioni videoludiche nazionali. L'evento si terrà in live streaming dal ‘Museo delle Navi Antiche’ di Pisa.

Le categorie di premiazione saranno cinque: Best Italian Game (premio per il miglior gioco italiano), Best Italian Debut Game (premio per la migliore opera prima italiana), Best Innovation, Outstanding Individial Contribution (premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale) e Outstanding Italian Company (premio per lo studio di sviluppo italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale). I finalisti e i vincitori saranno selezionati da una giuria composta da otto giornalisti e professionisti internazionali.