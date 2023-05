Videogiochi in Italia: al via il Libro Bianco degli eSport dopo il convegno in Parlamento

Nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 maggio si è tenuto il primo convegno sul tema degli eSport in Parlamento: la tavola rotonda organizzata dall'Osservatorio Italiano Esports e dal Movimento 5 Stelle ha fatto da sfondo alla nascita di un Libro Bianco per lo sviluppo dei videogiochi e degli eSport in Italia.

Il convegno ha segnato il riconoscimento degli eSport all'interno di un contesto istituzionale, con un confronto che ha visto le parti dialogare sugli aspetti normativi, economici e sociali del gaming, per poi toccare aspetti come le criticità e le opportunità offerte dall'industria dell'intrattenimento digitale e dagli eSport.

L'obiettivo posto dagli organizzatori di questo convegno, d'altronde, è ambizioso: oltre ad aver rappresentato il primo momento di concertazione delle esigenze degli operatori del settore, l'evento ha segnato l'inizio dei lavori su un apposito Libro Bianco degli Esports e del Gaming.

Il 'documento programmatico' per la crescita dell'industria dell'intrattenimento digitale e gli eSport in Italia tratterà tutti gli argomenti emersi nel dibattito con le istituzioni, dalla necessità di una regolamentazione per la privacy e la sicurezza dei giocatori a un limite per l'impatto ambientale del settore, fino a toccare il tema ancora attuale delle sale LAN: in quest'ultimo caso, gli attori del settore hanno fatto presente come si possa individuare un'autorità statale dedicata per superare l'attuale stallo e giungere a una risoluzione del vuoto normativo che ha comportato la chiusura di diverse attività.

Altra materia fondamentale del Libro Bianco degli Esports e del Gaming in Italia sarà quella rappresentata dall'inquadramento contrattuale dei videogiocatori professionisti, con delimitazioni che tengano conto delle specificità e delle peculiarità del settore (ad esempio l'età di accesso e gli orari di svolgimento dell'attività lavorativa).

Per un ulteriore approfondimento su questo e su altri temi inerenti gli eSport e la crescita dell'industria videoludica italiana, vi invitiamo a leggere questo nostro focus sulla recente collaborazione tra IIDEA e il Comitato Promotore eSport Italia del CONI.