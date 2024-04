Videogiochi in Italia: tra i primi 5 mercati in Europa, si gioca sopratutto su mobile

IIDEA ha pubblicato il resoconto che analizza il mercato dei videogiochi in Italia nel 2023. Emerge che il nostro paese è tra i primi cinque mercati europei con un giro d'affari complessivo di oltre 2.3 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al 2022.

Il rapporto IIDEA parla chiaro: le vendite hardware (console e accessori) toccano quota 665 milioni di euro con un +63% mentre le vendite software calano dell'8% ma nonostante questo i giochi sono la forza trainante del mercato italiano con un valore stimati di 1.6 miliardi di euro nel 2023. L’acquisto di nuovi videogiochi è aumentato del 6% rispetto al 2022, il 46% dei quali viene acquistato nei negozi fisici mentre il 54% è rappresentato dalla distribuzione digitale.

In totale i videogiocatori in Italia sono stimati in 13 milioni, il 31% della popolazione totale tra i 6 ed i 64 anni. La maggior parte sono uomini 8 milioni (61%) con età media 30 anni, mentre le donne sono 4,9 milioni (38%) con età media di 31 anni. Da segnalare come 0,1 milioni persone non si identificano nel genere maschile o femminile, un dato rilevato per la prima volta da IIDEA.

I dispositivi mobile dominano con 9.2 milioni di persone che li utilizzano per giocare a giochi puzzle (20%), trivia (18%) e giochi di ruolo o strategia (16%). 5.6 milioni sono i giocatori su console, tra i generi più gettonati troviamo Sport (29%), Racing (26%) e Shooter (22%). I giocatori PC sono 4.6 milioni e prediligo giochi di Strategia (19%), Shooter (16%) e Sport (14%). Il 73% dei giocatori gioca almeno un’ora a settimana, con un tempo medio totale di circa 6.53 ore a settimana, un’ora in meno rispetto al 2022.

