Quali sono i videogiochi più lunghi del 2021? Valheim e Tales of Arise in Top 10

Dopo aver svelato quali sono i videogiochi più completati del 2021, How Long To Beat svela ora i videogiochi più lunghi dell'anno, a trionfare è Pathfinder Wrath of the Righteous con una durata stimata (in base ai tempi di completamento medi dei giocatori) di 122 ore.

Al secondo posto troviamo Valheim con 93 ore, seguono Dyson Sphere Program con 85 ore, Nioh 2 Complete Edition con 76 ore e Story of Season Pioneers of Olive Town con 68 ore.

I videogiochi più lunghi del 2021

1 Pathfinder Wrath of the Righteous 122h

2 Valheim 93h

3 Dyson Sphere Program 85h

4 Nioh 2 Complete Edition 76h

5 Story of Seasons Pioneers of Olive Town 68h

6 Bravely Default II 67h

7 Shin Megami Tensei V 61h

8 Death Stranding Director's Cut 59h

9 Tales of Arise 58h

10 Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin 53h

11 NEO The World Ends with You 47h

12 Lost Judgment 44h

13 Monster Hunter Rise 43h

14 Blue Reflection Second Light 41h

15 NieR Replicant ver.1.22474487139... 41h

16 Picross S6 38h

17 The Legend of Zelda Skyward Sword HD 36h

18 Loop Hero 36h

19 Disgaea 6 Defiance of Destiny 35h

20 Ruined King A League of Legends Story 35h

21 Far Cry 6 35h

22 Scarlet Nexus 32h

23 Outriders 32h

24 Samurai Warriors 5 31h

25 SaGa Frontier Remastered 31h

26 Pokémon Diamante e Perla 29h

27 The Riftbreaker 28h

28 Returnal 28h

29 Age of Empires IV 28h

30 Diablo II: Resurrected 27h

31 Forza Horizon 5 27h

32 Fantasian 26h

33 Cris Tales 26h

34 Castlevania Advance Collection 25h

35 Pokémon Unite 25h

36 Picross S Genesis & Master System Edition 24h

37 PowerWash Simulator 24h

38 Oddworld Soulstorm 24h

39 Biomutant 23h

40 Eastward 22h

41 Fuga Melodies of Steel 21h

42 Humankind 21h

43 ActRaiser Renaissance 20h

44 Deathloop 20h

45 Ender Lilies Quietus of the Knights 20h

46 Psychonauts 2 20h

47 Aragami 2 20h

48 Sherlock Holmes Chapter One 19h

49 Marvel's Guardians of the Galaxy 19h

50 Dorfromantik 19h

A chiudere la classifica sotto le 20 ore troviamo Sherlock Holmes Chapter One, Marvel's Guardians of the Galaxy e Dorfromantik, tutti e tre completati in circa 19 ore. Qual è la vostra esperienza per quanto riguarda i tempi di completamento dei giochi in classifica? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.