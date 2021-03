Videogiochi: media cinesi celebrano il nonnino 86enne che ha finito 300 titoli

Dalle colonne di The South China Morning Post rimbalza in rete la storia di Yang Binglin, un vispo 86enne con una passione per la tecnologia così smisurata da averlo spinto a completare oltre 300 videogiochi.

Nel riportare le mirabolanti gesta compiute da questo nonnino, la stampa generalista cinese esalta le attività svolte da Bingblin e l'eccezionale vivacità dimostrata da questo pensionato della provincia cinese di Sichuan.

Da circa venti anni, la routine quotidiana di Yang prevede una partitella mattutina a ping pong con i suoi coetanei e tre ore pomeridiane trascorse negli universi virtuali dei giochi più disparati. Intervistato, l'uomo riferisce di amare alla follia le esperienze interattive a tema horror come Resident Evil 7 e conferma di aver giocato a titoli "impegnativi" come The Last of Us 2, senza disdegnare gli action adventure open world come Ghost of Tsushima o Cyberpunk 2077.

Ai giornalisti che ricordano a Yang di avere un'età che, secondo l'accezione comune, sarebbe troppo avanzata per poter coltivare una passione come quella dei videogiochi, l'uomo precisa che "non sono un giocatore professionista, sono soltanto un appassionato di videogiochi e continuo a fare quello che mi piace. Seguo questa routine da più di vent'anni, passo i pomeriggi a giocare e mi diverto".

Non a caso, Binglin accompagna questa sua routine videoludica pomeridiana ad una fitta agenda di appuntamenti tra sortite in streaming e guide strategiche che gli hanno permesso di raggiungere circa 200.000 follower sui social network cinesi.