Videogiochi, mercato da 11 miliardi in Germania: dati del 2021 confermano forte crescita

Nel corso dell'ultimo anno, il settore dei videogiochi ha generato un giro d'affari di circa 2 miliardi di euro in Italia. Un risultato di rilievo, che tuttavia si colloca nettamente al di sotto di quanto totalizzato entro i confini della Germania.

Gli ultimi dati condivisi dagli analisti di GfK e data.ai hanno infatti quantificato in ben 11 miliardi di dollari, il valore del settore videoludico tedesco per il 2021. La cifra rappresenta un dato estremamente positivo per l'industria del videogioco in Europa: si tratta infatti di una crescita di ben il 17% rispetto a quanto totalizzato nel Paese nel corso del 2020.

Approfondendo il quadro, è possibile notare come circa 6 miliardi di euro siano stati generati tramite vendita di videogiochi e sottoscrizioni a modelli di abbonamento, quali Xbox Game Pass, PlayStation Plus e simili. Per questo specifico settore di mercato, parliamo di una crescita annua pari al 19%. Altri 4 miliardi di euro sono invece stati generati dalla vendita di hardware da gioco, con una crescita del 18% intercorsa tra 2020 e 2021. Infine, il mercato degli accessori per PC e console ha totalizzato un giro d'affari complessivo di circa 2 miliardi di euro nel corso dell'ultimo anno.



Per il 2021, FIFA 22 è stato il gioco più venduto in Italia, mentre non si hanno ancora dati in merito per quanto riguarda il mercato tedesco.