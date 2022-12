Videogiochi con la miglior grafica del 2022: Digital Foundry premia Horizon Forbidden West

Tra le tante classifiche pubblicate dalla stampa di settore in questo fine 2022 non poteva mancare la Top3 di Digital Foundry dedicata ai videogiochi con la miglior grafica: stando al noto collettivo di 'giornalisti tecnoludici', è Horizon Forbidden West il gioco con il miglior comparto visivo di quest'anno.

Nell'assegnare il loro personale GOTY all'avventura sci-fi con protagonista Aloy (qui trovate la nostra recensione di Horizon Forbidden West), i giornalisti specializzati in analisi tecniche spiegano in che modo è progredita la grafica nei videogiochi commercializzati in questi ultimi dodici mesi, per poi discutere dei titoli lanciati nel 2022 che sono riusciti a offrire 'lo stato dell'arte' della grafica.

Nella lunga disamina di John Linneman e Alex Battaglia, i due membri del team di Digital Foundry incensano il lavoro svolto da Guerrilla Games nel dare forma al mondo open world di Horizon Forbidden West. L'esclusiva PlayStation guida una classifica che vede salire sul podio altri due progetti che spiccano per la qualità della grafica, ovvero lo splatter horror The Callisto Protocol e la versione RTX di Portal.

Tra le menzioni d'onore dei due giornalisti di DF troviamo anche il comparto tecnico di A Plague Tale Requiem, Gran Turismo 7, The Last of Us Parte 1, NFS Unbound e Warhammer 40K Darktide. Per il team di Digital Foundry, un discorso a parte lo merita invece la grafica di Fortnite su Unreal Engine 5.1. Gli esperti di Eurogamer.net spiegano infatti che la versione aggiornata per PC, PS5 e Xbox Series X/S del kolossal battle royale di Epic apre una finestra sul futuro che attende i possessori di sistemi di ultima generazione, in virtù dei tanti videogiochi in sviluppo su Unreal Engine 5 che potrebbero trarre enormi benefici (sia 'visivi' che prestazionali) dal lavoro svolto da Epic sul proprio motore grafico multipiattaforma.