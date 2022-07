I videogiochi migliorano creatività e problem solving, ma troppi episodi di bullismo

Secondo un nuovo studio condotto da Preply, sono molti i risvolti positivi a cui vanno incontro le persone che si appassionano al gaming, ma rimangono ancora troppo diffusi problemi come bullismo e razzismo online.

Il sondaggio è stato condotto intervistando 1409 persone che giocano regolarmente ai videogiochi per capire la loro esperienza con il linguaggio utilizzato su piattaforme popolari come Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Il 58% degli intervistati si è identificato come uomo e il 42% come donna; l’età media era di 36 anni.

Secondo le ultime scoperte fatte, il gaming aiuta a sviluppare aspetti come la coordinazione occhio-mano, la salute mentale, la creatività, l'abilità comunicativa e il problem solving. Svolgere attività ludiche online e rimanere in contatto con intere comunità non è mai stato così semplice, e il gaming si trasforma nei casi migliori in un'occasione per rafforzare vecchie amicizie e fare nuove conoscenze. Il tutto conduce ad un miglioramento individuale e alla nascita di nuovi legami.

Il 63% di chi ha partecipato al sondaggio ha dichiarato di avere dei figli che passano il proprio tempo con i videogiochi. il 58% di loro gioca da 1 a 3 ore, il 30% per 3-6 ore al giorno, l'8% meno di un'ora e il 3% per 7-10 ore. I giovani che si affacciano nel mondo del gaming possono migliorare, come dicevamo, la propria creatività, le abilità sociali, la logica e altro ancora.

Non tutto va però sempre per il verso giusto, rivela lo studio di Preply. Sono infatti ancora diffusissimi i casi di bullismo, razzismo, discriminazione, doxxing, swatting e altre manifestazioni di odio online. Pensate che il 90% degli intervistati ha ammesso di aver subito o assistito ad abusi emotivi e quasi 7 giocatori su 10 hanno smesso o preso in considerazione di smettere di giocare. Molto diffusi anche gli episodi di razzismo e incitamenti all'odio, con la maggior parte delle vittime che sono state prese di mira per motivi di genere, identità sessuale, religione, capacità mentale percepita ed etnia. Oltre la metà degli intervistati ha confessato di aver partecipato a qualcuno di questi tristi episodi di aggressioni online.

Molti decidono di prendere misure cautelari: il 57% dei partecipanti afferma di bloccare questi utenti, mentre il 49% li segnala. Il 90% dei genitori si preoccupano di controllare l'attività dei propri figli durante le sessioni di gioco, e l'89% utilizza i sistemi di parental control.