Videogiochi migliori del 2020 su mobile: ecco l'elenco dei vincitori!

Dopo la presentazione delle nomination ai The Game Awards 2020, la community attende con entusiasmo l'appuntamento con la cerimonia di assegnazione dei prestigiosi premi, condotta anche quest'anno da Geoff Keighley.

Nel frattempo, non mancano però ulteriori occasioni per fare il punto sugli ultimi dodici mesi di intrattenimento videoludico. Sul fronte dell'universo dei dispositivi mobile, ad esempio, Google Play ha da poco presentato l'elenco dei migliori titoli esorditi nel corso del 2020 su smartphone con sistema Android. Di seguito, vi proponiamo dunque l'elenco completo delle categorie e dei relativi vincitori:

Miglior gioco del 2020: Genshin Impact;

Genshin Impact; Gioco Google Play 2020 (Gioco più votato): Dream League Soccer 2021;

(Gioco più votato): Dream League Soccer 2021; Migliori giochi competitivi : Brawlhalla; Bullet Echo; Gwent: The Witcher Card Game; Legends of Runeterra; The Seven Deadly Sins: Grand Cross;

: Brawlhalla; Bullet Echo; Gwent: The Witcher Card Game; Legends of Runeterra; The Seven Deadly Sins: Grand Cross; Migliori giochi Indie : Cookies Must Die; GRIS; inbento; Maze Machina; Sky: Figli della Luce;

: Cookies Must Die; GRIS; inbento; Maze Machina; Sky: Figli della Luce; Migliori giochi casual : Avventure di Frozen di Disney: un gioco match-3; DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection; EverMerge; Harry Potter: Enigmi & Magia; SpongeBob: sfida al Krusty;

: Avventure di Frozen di Disney: un gioco match-3; DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection; EverMerge; Harry Potter: Enigmi & Magia; SpongeBob: sfida al Krusty; Migliori giochi innovativi: Fancade; Genshin Impact; Minimal Dungeon RPG; The Gardens Between; Very Little Nightmares;

Un panorama che si fa progressivamente sempre più variegato e che non esita ad accogliere produzioni già transitate anche su console o PC. A trionfare in modo particolare è in particolare Genshin Impact , disponibile su mobile, PC e PlayStation 4 e atteso su Nintendo Switch.