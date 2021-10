Videogiochi: quali sono i migliori remake? Da Demon's Souls a Resident Evil

Da anni è ormai consuetudine vedere il ritorno di vecchie glorie sotto una nuova veste. Che si tratti di veri e propri remake o semplici remastered, tanti studi di sviluppo hanno riproposto a vecchie e nuove generazioni molti classici che, all'epoca delle loro originali uscite, furono in grado di lasciare un segno profondo del loro passaggio.

Quali sono i migliori remake mai realizzati? Ce ne sono numerosi di qualità appartenenti a console ed epoche differenti. Vi proponiamo una selezione dei 5 migliori remake da giocare quanto prima, capaci non solo di rendere onore alle produzioni originali, ma anche di imporsi in chiave moderna grazie alle loro indubbie qualità:

Demon's Souls

Il classico che su PS3 ha dato vita al fenomeno dei Soulslike (consolidato poi da Dark Souls) ha goduto di in notevole remake da parte di Bluepoint Games, accompagnando nel novembre del 2021 il lancio di PlayStation 5 sul mercato. Ancora oggi uno dei titoli più difficili ed appaganti del suo genere di appartenenza, il “nuovo” Demon’s Souls resta fedele all’originale ma lo rinnova tecnicamente rendendolo ancora più spettacolare e ricco d’atmosfera. La nostra recensione di Demon's Souls per PS5 vi spiega perché si tratta di un'opera imperdibile.

Final Fantasy VII Remake

Sognato, desiderato, invocato da anni, alla fine divenuto realtà. O almeno per la sua prima parte. Fatto sta che Final Fantasy VII Remake si è rivelato una imponente revisione moderna del capolavoro visto sulla prima PlayStation nel 1997, approfondendo tutta la fase iniziale nella città di Midgar e dando una caratterizzazione ancora più profonda ai suoi iconici protagonisti. Dopo il debutto su PS4 nel 2020, un anno dopo è arrivata una versione ampliata ed aggiornata alla next-gen: ecco la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5.

Metroid Zero Mission

Riprendendo le meccaniche e lo stile grafico del celebre Metroid Fusion, Metroid Zero Mission è una spettacolare riedizione del capostipite della serie Nintendo visto su Game Boy Advance. La prima avventura di Samus Aran rivive con tutte le migliorie del caso, offrendo una mappa più dettagliata e nuove meccaniche di gioco non viste nell'originale, oltre ad ampliare la storia ed i contenuti con nuove aree di gioco. Un titolo brillante, anche più del comunque pregevole Metroid Samus Returns, nuova versione del secondo capitolo visto su Nintendo 3DS.

Pokémon Heart Gold & Soul Silver

Nel corso del tempo Nintendo e Game Freak hanno dato nuova linfa vitale ai giochi delle prime generazioni Pokémon. Ma tra i vari rifacimenti, Pokémon Heart Gold & Soul Silver si impongono grazie alla loro qualità eccezionale. Basati sui classici Oro & Argento per Game Boy Color, Heart Gold & Soul Silver sono ancora più mastodontici in termini di contenuti, con tante nuove attività aggiuntive rispetto alle versioni originali e con un delizioso comparto grafico che li rendeva stupendi da vedere sui due schermi del Nintendo DS. Riusciranno Pokémon Diamante Lucente & Perla Splendente per Nintendo Switch a rivelarsi all’altezza?

Resident Evil

Capcom ha sconvolto tutti gli appassionati della serie con il brillante rifacimento moderno di Resident Evil 2. Ma molti anni prima, precisamente su GameCube nel 2002, la casa giapponese diede vita a uno dei più grandi remake di ogni epoca. Chiamato comunemente “Rebirth” per distinguerlo dall’originale, il primo Resident Evil si presentava con una veste grafica da urlo, un’atmosfera da pelle d’oca e uno scenario notevolmente ampliato in termini di mappe e creature mostruose da affrontare. Ancora oggi uno dei massimi capolavori mai offerti dal genere survival horror.