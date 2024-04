Videogiochi, Mike Ybarra ha una pazza idea: la 'mancia' agli sviluppatori a fine partita!

A qualche mese di distanza dall'addio di Mike Ybarra da Blizzard, l'ex esponente della software house acquisita da Microsoft ha condiviso delle riflessioni sulla crisi dei videogiochi tripla A, suggerendo una soluzione a dir poco divisiva: la 'mancia' agli sviluppatori a fine partita!

L'ex presidente di Blizzard Entertainment con un lungo trascorso tra le fila del team Xbox di Microsoft alimenta la già accesa discussione della community sulla crisi del modello tripla A e sul prezzo in aumento di console e videogiochi per avanzare una soluzione che, seppur non risolutiva, potrebbe comunque garantire una boccata d'ossigeno per le aziende del settore che stanno attraversando questo difficile momento.

"Ultimamente mi sto tuffando nei videogiochi singleplayer e mi è venuta un'idea", esordisce nel suo discorso Ybarra prima di aggiungere che "quando finisco un gioco, ce ne sono alcuni che mi lasciano letteralmente a bocca aperta per la straordinaria esperienza offertami. Quando arrivo ai titoli di coda, mi capita spesso di pensare 'beh, sarebbe proprio bello poter dare a queste persone altri 10 o 20 dollari perché i loro giochi singleplayer valgono più dei miei 70 dollari iniziali, e poi non hanno cercato di ingannarmi ogni secondo per spillarmi altri soldi".

L'ex boss di Blizzard e dirigente Microsoft ritiene perciò che "ci sono giochi come Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Elden Ring o Baldur's Gate 3 che valgono più di quei 70 dollari. Lo so che 70 dollari possono sembrare già tanti, ma sarebbe comunque bello avere la possibilità a fine partita di offrire una 'mancia' agli sviluppatori per l'incredibile servizio reso in videogiochi così speciali".

Il riferimento alla 'mancia a fine partita' di Mike Ybarra, di conseguenza, andrebbe visto più come un premio spontaneo per gli sviluppatori dei titoli più emozionanti che come uno strumento per garantire la sostenibilità del settore, da qui l'idea balenata all'ex presidente di Blizzard. Un'idea che, alla luce delle tante iniziative similari che vengono prese da certe realtà del settore nell'esortare i propri fan a offrire un contributo diretto a prescindere dalle somme investite nell'acquisto di un gioco (e degli oggetti in microtransazioni) o dal tempo speso nella visualizzazione delle pubblicità (e dagli abbonamenti su piattaforme per content creator), non sembra essere poi così astrusa e pare riflettere in maniera cristallina l'attuale stato dell'industria. In un senso o nell'altro.

