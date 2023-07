I videogiochi moderni non sono innovativi: il papà di Gears of War lancia l'allarme

Dopo aver discusso del mai mai nato Gears of War in prima persona, Cliff Bleszinski coglie l'occasione offertagli dall'ultimo podcast di Rapahel Colantonio per spronare l'industria videoludica moderna ad abbracciare con più coraggio l'innovazione.

Scambiando quattro chiacchiere con l'ex boss di Arkane Studio e fondatore di WolfEye (Weird West), il papà della saga di Gears of War si è detto contrariato dall'attuale 'ondata di conservatorismo' che sta attraversando l'industria dei videogiochi. Per Bleszinski, infatti, le maggiori case di sviluppo e produzione del settore dovrebbero innovare, assumersi dei rischi e lavorare in modo più intelligente per dare vita a esperienze interattive mai banali.

Per l'ex Design Director di Epic Games, il mancato slancio di innovazione nell'industria dei videogiochi è un problema che interessa sempre più il settore e i processi di sviluppo dei cosiddetti progetti tripla A, prova ne sia, secondo Bleszinski, il ricorso sempre più frequente alle meccaniche roguelike studiate per dare l'illusione di un gameplay potenzialmente infinito.

"Non saranno sempre gli sviluppatori AAA di Activision, EA o Microsoft a innovare", sottolinea però Bleszinski prima di aggiungere che "spesso è la persona sconosciuta che lavora nel garage dei suoi genitori a creare qualcosa di unico partendo da un gioco e modificandolo per trasformarlo in qualcosa che poi diventa virale. Abbiate il coraggio di creare nuove IP! Da dove pensate che vengano quei sequel sforna-soldi che amate tanto, fot***i idioti? Da qualcuno che sentiva di dover correre un rischio con una nuova IP, ecco da dove vengono".

Prendendo spunto dalla sua grande esperienza nello sviluppo di videogiochi sparatutto, Bleszinski spiega inoltre che i team desiderosi di innovare in questo particolare genere dovrebbero offrire un contesto aggiuntivo alla loro esperienza di gioco, e questo a prescindere dalla bontà, dalla brutalità e dalla ricchezza di elementi action presenti al loro interno: il papà di Gears of War cita a titolo d'esempio la struggente sequenza con protagonisti Dominic Santiago e sua moglie Maria in Gears of War 2.

Un altro allarme lanciato da Bleszinski riguarda la scarsa attenzione alle armi da parte degli sviluppatori dei moderni videogiochi sparatutto: per l'ex esponente di Epic Games, ogni arma non dovrebbe differenziarsi dalle altre solo a livello estetico ma anche nel 'feeling' restituito al giocatore, con profonde modifiche a livello di gameplay che consentano agli appassionati del genere di approcciarsi alle battaglie in modi sempre diversi e originali.