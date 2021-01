Videogiochi con musica rap: quali sono i migliori?

Videogiochi e musica sono sempre andati d'accordo, non è un mistero. La colonna sonora determina non solo come viviamo l'esperienza di gioco mentre le nostre azioni sono accompagnate dalle note, ma anche come lo ricordiamo e a quale cultura musicale lo associamo.

Molti sottovalutano il ruolo avuto da alcuni videogiochi nella diffusione della cultura hip-hop, grazie alle loro colonne sonore ricche di canzoni e ritmi rap. Quali sono i più famosi? E quali sono le colonne sonori rap migliori della produzione videoludica?

Possiamo cominciare dal più recente Marvel's Spider-Man Miles Morales. Il seguito del gioco sull'arrampicamuri di Insomniac Games trasmette senza dubbio la sua anima hip-hop, grazie alle canzoni di Jaden Smith e al fatto di essere ambientato in uno dei principali centri di diffusione della musica rap, New York City.

La serie Grand Theft Auto ha il merito di aver aperto la strada all'uso delle stazioni radio come modo per soddisfare il gusto musicale di ogni singolo giocatore. Il primo GTA comprendeva N-CT FM, un canale hip-hop che permetteva di ascoltare durante il gameplay tre canzoni, ciascuna creata dai compositori interni di Rockstar Craig Conner e Robert DeNegro. Nei successivi capitoli della serie le stazioni radio a tema rap si espandono, arrivando a contenere anche un'ora o più di brani e canzoni ispirate all'anima rap della costa ovest (la città di Los Santos è una sorta di Los Angeles fittizia); soprattutto in GTA V infatti è possibile ascoltare stazioni come Radio Los Santos e FlyLo FM.

Un'altra serie popolare per la sua colonna sonora rap è quella di Def Jam. In questi picchiaduro pubblicati da Electronic Arts i lottatori sono anche dei cantanti rap e la colonna sonora è dinamica, cioè cambia in base al cantante/wrestler che sceglie il giocatore. Nel secondo capitolo, Def Jam Fight for NY (2004), ci sono alcuni rapper famosi come Busta Rhymes, Shawnna e Xzibit. In Def Jam Icon la presenza dei temi hip-hop e rap si fa decisamente più incisiva: musica e palco interagiscono tra loro, gli elementi dello sfondo vanno a ritmo, eventi pericolosi si verificano durante ogni ritornello o percussione, i lottatori diventano più forti quando una loro canzone è in riproduzione e ogni calcio o pugno effettuato a ritmo arreca danni bonus.

Altri videogiochi "ad alto contenuto rap" sono, senza dubbio, quelli della serie NBA 2K, prodotti da 2K Sports, e di NBA Live, il concorrente di Electronic Arts. Le partite a basket di questi due titoli sono da sempre state accompagnate dalle canzoni di rapper famosi come Stir Fry dei Migos, Sauce It Up di Lil Uzi Vert, Big Tymin di Nef the Pharoah, Sky Walker di Miguel nel primo caso; Numbers on the Board di Pusha-T, Upper Echelon di Travis Scott, Man of the Year di ScHoolboy Q e Strictly 4 My Jeeps di Action Bronson nel secondo.