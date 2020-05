Videogiochi: nasce Guerrilla Collective, l'evento 'post-E3' per sviluppatori indipendenti

In mancanza della vetrina mediatica offerta dall'E3 2020 orma cancellato, diversi sviluppatori indipendenti decidono di organizzarsi in proprio per presentare i loro progetti agli appassionati dando vita a Guerrilla Collective, un evento digitale che avrà luogo a giugno.

Il nuovo festival videoludico durerà ben tre giorni (dal 6 all'8 giugno 2020), e sarà trasmesso in streaming attraverso degli eventi presentati da Greg Miller di Kinda Funny. Nel novero degli spettacoli organizzati dal Guerrilla Collective rientreranno anche gli streaming di Paradox Insider, The PC Gaming Show e Futures Game Show.

Diverse realtà dell'industria dell'intrattenimento digitale hanno già aderito all'iniziativa, con altre che si apprestano a farlo entro breve per dare visibilità ai propri progetti in vista della fruttuosa finestra commerciale di fine 2020. Eccovi la lista parziale delle software house e degli editori che hanno confermato la loro partecipazione all'evento (con alcuni dei loro giochi più rappresentativi riportati tra parentesi):

11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine)

Another Indie (SIMULACRA 2, Yuppie Psycho)

Coffee Stain Studios (Satisfactory, Deep Rock Galactic)

Fellow Traveller (In Other Waters, Neo Cab)

Funcom (Mutant Year Zero: Road to Eden, Conan Exiles)

Good Shepherd Entertainment (John Wick Hex, The Eternal Cylinder)

Headup (Bridge Constructor Portal, Pumpkin Jack)

Humble Publishing (Temtem, Forager)

Larian Studios (Baldur’s Gate III, Divinity: Original Sin II)

Modern Wolf (Necronator: Dead Wrong, Out There: Oceans of Time)

Paradox Interactive (Cities: Skylines, Stellaris)

Raw Fury (Kingdom Two Crowns, Atomicrops)

Rebellion (Sniper Elite 4, Zombie Army 4: Dead War)

Those Awesome Guys (Monster Prom, Move or Die, Floppy Knights)

Thunderful (SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Lonely Mountains: Downhill)

United Label (Eldest Souls, Röki)

Versus Evil (The Banner Saga, Pillars of Eternity II: Deadfire)

Whitethorn Games (Aground, StarCrossed)

WINGS Interactive (Later Daters, Lord Winklebottom Investigates)

Ysbryd Games (WORLD OF HORROR, VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action)

ZA/UM (Disco Elysium)

Il palinsesto digitale del Guerrilla Collective comprenderà interviste con gli sviluppatori, demo gameplay dal vivo, approfondimenti su giochi già annunciati e, soprattutto, World Premiere di titoli che arriveranno nei prossimi mesi su PC, sistemi mobile, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e, volgendo lo sguardo verso la nextgen, PS5 e Xbox Series X.