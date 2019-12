Videogiochi e Natale: ecco i simpatici auguri social di Nintendo, Sony e Microsoft

C'è persino spazio per una piccola chicca finale: dal canale PlayStation UK, la divisione britannica di SIE affida infatti il proprio messaggio di auguri per la community a quel mattacchione di Mads Mikkelsen . Nel video mostratoci, l'attore che interpreta Cliff in Death Stranding indossa il cappello di Babbo Natale e intrattiene il suo Bridge Baby preferito intonando delle canzoncine.

Per quanto riguarda gli auguri di Microsoft, la divisione Xbox approfitta dell'incredibile popolarità del canale Twitter del Game Pass per realizzare l'esilarante meme che annuncia Yule Log Simulator , un fittizio videogioco sandbox incentrato sulla gestione dei ciocchi di legno di un camino addobbato a festa.

Happy holidays from all of us here at PlayStation! 💙 pic.twitter.com/KjHyictrxt — PlayStation (@PlayStation) December 25, 2019

No this game isn't real but it's the thought the counts. happy holidays everyone pic.twitter.com/wzymLXm09V — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) December 25, 2019