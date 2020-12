Videogiochi, neuroscienze e abitudini: perché alcuni giocatori invertono l'asse Y?

Annosa diatriba che tiene banco da decenni nell'universo videoludico: invertire o non invertire i controlli in un titolo che ne offre la possibilità? Non sono pochi i giocatori che preferiscono modificare l'assetto dei comandi prima di avviare un gioco, ma quali sono le ragioni profonde di tale scelta?

Se lo è di recente domandato la redazione del britannico The Guardian, che ha deciso di interpellare in merito alcuni esperti nel settore delle neuroscienze. Le ricerche in merito non sono molte, ma docenti e ricercatori hanno offerto alcune interessanti considerazioni legate alle possibili ragioni di tale preferenza. Un ruolo importante, in verità, sembra essere giocato dalla semplice abitudine. L'inversione dell'asse Y sembra infatti essere una tendenza radicata tra coloro che hanno iniziato a videogiocare negli Anni Ottanta o primi Novanta, periodo nel quale tale assetto dei comandi era piuttosto diffuso, soprattutto tra i simulatori di volo e tra gli sparatutto, basti pensare a Microsoft Flight Simulator o GoldenEye e Turok. Negli anni, il cervello si adatta agli strumenti che utilizziamo con frequenza, controller incluso: iniziando a giocare con l'asse Y invertito c'è dunque più probabilità di conservare l'abitudine anche successivamente.



Un approccio particolarmente interessante coinvolge invece il livello di immedesimazione del giocatore nei confronti del protagonista a schermo. In tal caso tuttavia, i risultati degli studi sono contrastanti. Alcuni di questi indicano infatti che coloro che non invertono i controlli agirebbero nei panni dell'alter-ego, mentre coloro che modificano i comandi agirebbero su di esso. Altre ricerche, tuttavia, indicano l'esatto opposto, evidenziando peraltro come l'asse Y invertito replichi in maniera più realistica il movimento che l'essere umano compie col capo per guardarsi intorno.



E voi cosa ne pensate: invertite i controlli prima di iniziare a giocare? E se sì, perché lo fate?