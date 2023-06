Videogiochi nextgen con PNG dalle espressioni iperrealistiche? Ci pensa EA con la nuova IA

Se Ubisoft punta tutto sulle IA generative, anche Electronic Arts non vuole essere da meno. Il nuovo brevetto depositato dal colosso del publishing statunitense descrive infatti un'IA in grado di generare personaggi con espressioni facciali dinamiche ed estremamente realistiche.

Il nuovo patent depositati da EA punta a rendere ancora più espressivi i volti dei personaggi nei videogiochi di ultima generazione grazie, appunto, all'utilizzo di un'IA in grado di gestire in maniera automatica le espressioni del volto dei PNG in base al contesto e ai dialoghi.

Lo sviluppo dei videogiochi più moderni, infatti, richiede degli investimenti sempre più ingenti (sia in termini di tempo che puramente economici) nel modellare le singole espressioni facciali ricorrendo a sessioni di motion capture particolarmente tediose e ripetitive. La nuova tecnologia proposta da Electronic Arts punta quindi ad automatizzare il processo di creazione delle espressioni facciali con l'ausilio di una IA evoluta che si premuri di modificare dinamicamente il volto dei PNG.

Nel sistema elaborato da EA, l'intervento umano risulta essere ancora determinante: chi vorrà utilizzare questo nuovo middleware 'intelligente' per la creazione delle espressioni facciali dovrà infatti impostare manualmente i parametri legati, ad esempio, al carattere e al 'livello di emotività' dei singoli personaggi. Starà poi al modelli di apprendimento automatico servirsi di questi parametri per plasmare volti iperrealistici di PNG che, nel corso dei dialoghi, manifesteranno tutta una gamma di emozioni.