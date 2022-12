Videogiochi con nomi brutti: tre giochi con un titolo fuori di testa

I videogames possono esser definiti senza mezzi termini delle vere e proprie opere d'arte ma, come abbiamo visto parlando dei tre giochi con un nome brutto, al peggio non c’è fine. I i titoli esilaranti sono sempre dietro l’angolo e non attendono altro che esser scoperte da noi utenti.

Proprio perché non c’è limite alla creatività umana, nel corso di questo articolo passeremo in rassegna alcuni dei tanti nomi peggiori mai pensati per un videogioco.

Inkulinati

Come cominciare questa seconda parte dei prodotti con un titolo brutto se non proprio con Inkulinati? Il lavoro sviluppato dai ragazzi di Yaza Games e pubblicato da Daedalic Entertainment è un gioco di strategia quasi prossimo alla pubblicazione (Inkulinati esce il 31 gennaio 2023 anche su Xbox Game Pass), con l’intera avventura incentrata su di alcuni manoscritti medievali che prendono vita. Lo sviluppo delle abilità con l’inchiostro e delle dinamiche strategiche a turni saranno l’elemento fondante di Inkulinati, in cui a fare la differenza vi sarà la capacità di combattere fino all’ultimo colpo di spada... e non solo.Ma da cosa deriva il nome Inkulinati? Dalla fusione di due parole, "illuminati" e Inchiostro (Ink) da qui il nome "Inkulinati" con riferimento a questa particolare setta. Ma in italiano, il significato è particolarmente allusivo... il team di sviluppo ne è consapevole, ma ha già fatto sapere di non avere intenzione di cambiare il titolo della propria opera.



Touch Dic

L’epoca Nintendo DS sarà sicuramente ricordata da molti utenti con parecchia nostalgia, anche grazie alle numerose perle videoludiche che la Grande N ha fatto approdare sulla sua console portatile. Diversi giocatori rammenteranno quasi sicuramente Touch Dic, sviluppato da YBM Sisa e pubblicato da Daiwon C&A Holding nel 2005. Pur essendo un software finalizzato ad offrire la traduzione di oltre un milione di parole del vocabolario inglese, giapponese e coreano attraverso l’ausilio di una tastiera che sfrutta lo schermo touch della console, la peculiarità di Touch Dic è proprio l’ambiguità del nome, il cui doppio senso fa pensare a tutto tranne che all’accostamento delle parole Touch (tocco) e Dictionary (dizionario, cioè la parte più importante del prodotto).

Tongue of the Fatman

Negli anni ’90 su MS-DOS, Commodore 64 e Sega Mega Drive venne pubblicata da Sanritsu una delle creazioni più ambigue alla cui firma è riportato il nome di Activision. Parliamo di Mondu’s Fight Palace, un picchiaduro incentrato su scontri tra umani e alieni anche conosciuto con il nome di Tongue of the Fatman. Il solo nome grottesco è più che sufficiente a far rientrare Mondu's Fight Palace nella lista dei nomi con i giochi brutti, ma l'intera esperienza è incentrata sulla presenza di dieci razze che possono contare sulle proprie combo e mosse speciali, mentre il giocatore è chiamato a sconfiggere ogni avversario sino al raggiungimento del campione “Mondu The Fat”. Questo boss viene ricordato dai giocatori per una sua mossa speciale alquanto atipica, grazie alla quale era possibile essere attaccati da una lingua che fuoriusciva dallo stomaco dallo stesso Mondu.