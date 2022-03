I videogiochi non sono ancora rispettati culturalmente: il parere dell'autore di Journey

Dieci anni fa Jenova Chen dava vita a Journey (tornato nel 2019 in versione PC), una peculiare avventura rimasta nel cuore di tanti giocatori e spesso considerato a tutti gli effetti un'opera d'arte per via della caratterizzazione stilistica del titolo e per le emozioni che ha saputo suscitare in chi l'ha vissuto.

Nonostante ad oggi molti altri videogiochi siano definiti vere e proprie opere d'arte, Chen è convinto che il medium videoludico non è ancora sufficientemente rispettato a livello culturale, ed avverte ancora un gap con il cinema, la scrittura e altre discipline e professioni. Se ieri i giochi erano sfruttati come capro espiatorio per giustificare la violenza nel comportamento dei bambini, oggi sembra che l'opinione comune li veda semplicemente come un mezzo per guadagnare molti soldi.

"Vai a una festa e qualcuno dice: 'Cosa fai?' Se dici 'Scrivo sceneggiature per film'... Ti trattano come se fossi l'autore di un libro o un poeta... Sei un servitore del pubblico. Ma se dico loro che lavoro nei giochi, nel 2005, mi avrebbero detto: 'Hai presente la sparatoria alla Columbine? I membri del Congresso hanno detto che voi ragazzi state rendendo i ragazzi violenti.' E dal 2014 ad oggi, le persone dicono tipo, 'Ho sentito che fate un sacco di soldi, giusto?'... Questo è fondamentalmente quello che la gente chiede. L'unica altra occasione in cui le persone fanno queste domande è in caso tu gestisca un casinò".

Questa spiacevole sensazione è dettata dal fatto che - secondo Chen - i modelli di commercializzazione odierni, primo fra tutti il free-to-play, ed il mercato mobile stanno svilendo il medium, impedendogli di acquisire uno status culturale più elevato.

"Ero davvero felice nel 2012 quando vedevo sempre più giochi AAA che iniziavano a diventare artistici e ad avere un potere emotivo, ma all'improvviso ecco decine di milioni di nuovi giochi che sono l'opposto di quelli vecchi, con free-to-play e monetizzazioni aggressive".

Thatgamecompany, la software house di cui fa parte Chen, lavora oggi ad un nuovo progetto, il cui obiettivo sarà quello di accrescere il rispetto che le persone nutrono per i giochi, così come accadde al tempo con Journey.

"In questi giorni stiamo lavorando su qualcosa di diverso. Perché, anche ora che abbiamo dimostrato che sono arte, le persone non rispettano ancora i giochi? Ho portato titoli come Flower e Journey al MOMA e Smithsonian e in altre gallerie contemporanee. Ho pensato che questo avrebbe incrementato il rispetto del pubblico per i giochi, come è possibile che siano una forma d'arte inferiore a qualsiasi altra? Se dimostrare che i giochi possono essere arte non è bastato, cos'altro posso fare per cambiare le cose?". Cosa ne pensate del parere espresso da Jenova Chen?