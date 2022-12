Videogiochi e non solo: annunci, sorprese e notizie clamorose del 2022

Il 2022 è stato un anno ricchissimo di annunci e avvenimenti che hanno destato non poco scalpore nell'industria videoludica. Ripercorriamo l'anno che sta per finire con le cinque sorprese più grandi del 2022. Siete pronti? Si comincia!

Abbiamo selezionati cinque momenti particolarmente epocali per fotografare il 2022, a partire ovviamente dall'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft finendo con il successo di Vampire Survivors,

Microsoft compra Activision Blizzard

: a gennaio Microsoft annuncia l'acquisizione di Activision Blizzard . Una manovra epocale che permetterà alla casa di Redmond di entrare in possesso di franchise come Call of Duty, Crash Bandicoot, Warcraft, Starcraft e tantissimi altri.Purtroppo ad oggi l'acquisizione non è ancora conclusa e Microsoft si sta scontrando con l'antitrust in America ed Europa, con cause in tribunale e accuse di monopolio. Se tutto andrà per il verso giusto, l'accordo si chiuderà a giugno 2023.

La cancellazione dell'E3

D'accordo, da alcuni anni (da prima della pandemia Covid-19 ad essere sinceri), un morto che cammina, si diceva. La notizia della cancellazione dell'E3 2022 ha fatto scendere una lacrimuccia a molti, in ricordo dei tempi che furono e che non torneranno mai più.ma probabilmente non sarà la stessa cosa...

Il successo epocale di Elden Ring

D'accordo, è un gioco FromSoftware, c'è di mezzo George R.R. Martin.... Ma in questo caso parliamo di un successo epocale, a febbraio e marzo non si parlava d'altro, tutti giocavano ad Elden Ring e tutti conoscevano Elden Ring, anche i non appassionati di videogiochi., come dimostrano anche le oltre 17 milioni di copie vendute in poco più di sei mesi. Elden Ring è il miglior gioco del 2022 , premiato ai The Game Awards con l'ambita statuetta di GOTY.

La rinascita di Cyberpunk 2077

, Cyberpunk 2077 si è ripreso alla grande dopo un lancio pieno di problemi e un 2021 che ha visto ritardare l'uscita di aggiornamenti e patch.Lavorando sodo mese dopo mese, CD Projekt RED è riuscita a risollevare il destino di questa produzione, tornata a macinare numeri positivi anche Nel 2023 uscirà il primo DLC di Cyberpunk 2077 mentre è in sviluppo il sequel Cyberpunk 2077 Orion

Il successo di Vampire Survivor

Uscito alla fine del 2021 in Early Access su Steam,, fenomeno di costume che ha conquistato tutti, pensate che Vampire Survivor è il gioco più giocato da Phil Spencer nel 2022 , niente male per un piccolo indie made in Italy.Recentemente è stato pubblicato un corposo DLC e Vampire Survivor è uscito su mobile con consensi estremamente positivi. Il futuro sembra roseo e nel 2023 ci aspettiamo altre novità legate al gioco.