Videogiochi novità: questa settimana arrivano Carrion e Crysis Remastered

Inizia una nuova settimana e come di consueto è arrivato il momento di dare uno sguardo approfondito alle novità in arrivo nei prossimi sette giorni su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.

Dopo l'uscita di Ghost of Tsushima e Paper Mario The Origami King di venerdì scorso, il mercato sembra ora prendersi una pausa estiva e questa settimana vedrà il lancio di alcune produzioni indie di discreto rilievo e della remastered di Crysis, per ora solo su Nintendo Switch.

Lunedì 20 luglio

Sol Divide Sword of Darkness | PC

Mighty Fling | PC, Mac

Elliot | PC

Work Trip | PC

Angkor Celebrations | PC, Mac

Gel-Tank | PC

Kalidazkoph | PC

Martedì 21 luglio

Panzer Paladin | Switch, PC

Liquid Sunshine | Xbox One, PC, Mac

Rock of Ages III Make & Break | PS4, Xbox One, Switch, Stadia, PC

Rainswept | PS4

The Laundry | PC

KHIO | PC

Nerve | PC

GolfTopia | PC

Mercoledì 22 luglio

Creaks | PC, Mac

Necrobarista | PC

Aircraft Evolution | Xbox One

Dragon Marked For Death | PS4

Rainswept | Xbox One

Vagrus The Riven Realms | PC

Dr. Atominus | PC

Booth | PC, Mac

Cosmos | PC

Kebab Simulator | PC

The Impossible | PC, Mac

Dungeon Scale | PC

Cyber Complex | Switch

Giovedì 23 luglio

Crysis Remastered | Switch

Carrion | Xbox One, Switch, PC, Mac

Roki | PC

Space Mouse 2 | PC

Gnomes & Co The Art of The Build | PC

Artificer Science of Magic | PC

Against The Moon Prologue | PC, Mac

Epic Word Search Collection 2 | Switch

Aeolis Tournament | Switch

Quiplash | Switch

Sushi Reversi | Switch

Fibbage XL | Switch

Venerdì 24 luglio

Tanneberg | PS4, Xbox One

Rainswept | Switch

Dex | Switch

Max and The Book of Chaos | PS4, Xbox One, Switch, PC

Paper Beast | PC

Allison's Diary Rebirth | Xbox One

What Trash? | PC

Pitcher and the Whale | PC

Penny’s Path | PC

PillPop| PC, Mac

Sunset Shapes | PC

Vibrant Venture | PC, Mac

Beast Brigade | PC

Candy Disaster | PC

Dungeon Warriors | PC

Detective Driver: Miami Files | Switch

Mittleborg City of Mages | Switch

Jisei The First Case | Switch

Colloc | Switch

Need a Packet? | Switch

Da segnalare il lancio di Rock of Ages III Make & Break e Carrion di Devolver Digital, per il resto non si evidenziano altre pubblicazioni di rilievo durante questa settimana. Crysis Remastered uscirà successivamente anche su PlayStation 4 e Xbox One, dal 23 luglio sarà disponibile solo su Switch in formato digitale scaricabile dal Nintendo eShop.