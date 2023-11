Videogiochi tra nuove tecnologie e realismo grafico: il futuro è nel Gaussian Splatting?

I videogiochi quando raggiungeranno la grafica delle tech demo più avanzate? La ricerca dell'iperrealismo ricorre ciclicamente nelle discussioni intavolate dalla community, insieme alle domande sulle future applicazioni di tecnologie che, come quella del Gaussian Splatting, promette di rivoluzionare il settore.

Negli ultimi tempi, gli appassionati di videogiochi più affamati di notizie legate alla tecnologia si saranno certamente imbattuti negli articoli di approfondimento o nei video di giornalisti e creatori di contenuti impegnati a sondare le potenzialità del Gaussian Splatting, una tecnica che ricrea scene 3D adottando un sistema molto lontano da quello utilizzato abitualmente da sviluppatori, designer e artisti grafici per concretizzare le proprie visioni digitali.

Il 3D Gaussian Splatting, in sintesi, sfrutta delle semplici operazioni grafiche già note da anni ma ne amplifica sensibilmente le capacità con l'ausilio degli algoritmi più avanzati di Machine Learning, dando così modo alla tecnologia di poter generare in tempo reale delle scene estremamente realistiche e, così facendo, di poter essere applicata in contesti come quello videoludico.

Il vero limite di questa tecnica risiede attualmente nell'eccessivo consumo di memoria, ma grazie all'evoluzione degli algoritmi di machine learning è 'sufficiente' possedere una GPU con almeno 10GB di VRAM per consentire al Gaussian Splatting di renderizzare a schermo delle scene (quasi) indistinguibili dalla realtà, superando le limitazioni imposte dalla fotogrammetria o da tecniche ibride basate sui principi del raytracing.

Naturalmente, non sappiamo se sarà proprio il Gaussian Splatting a inaugurare la nuova era dei videogiochi iperrealistici, ma di certo questa tecnologia rappresenta la perfetta cartina tornasole delle potenzialità dell'IA applicata ai videogiochi e, più in generale, della crescita inarrestabile (e per cersi persi persino ineluttabile) del machine learning applicato al processo di sviluppo del gaming nextgen. In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro, vi lasciamo al nostro video speciale e, qualora ve lo foste perso, all'approfondimento a firma di Giulia Martino sull'Intelligenza Artificiale e lo sviluppo dei videogiochi.