Videogiochi in offerta da 14.98 euro, i nuovi sconti di GameStopZing

E' tempo di saldi da GameStopZing, la catena propone una selezione di videogiochi per tutte le console in vendita a prezzo scontato solamente per un periodo limitato, con prezzi a partire da 14,98 euro.

Tra i nuovi giochi in sconto troviamo oltre 30 titoli, da segnalare FIFA 21 per PS4 a 29.98 euro (supporta l'upgrade gratis alla versione PS5, senza costi aggiuntivi), Cyberpunk 2077 Day One Edition a 49.98 euro, Immortals Fenyx Rising per Nintendo Switch a 29.98 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 19.98 euro, Star Wars Squadrons a 19.98 euro, Assassin's Creed Valhalla a 49.98 euro, Assassin's Creed Origins + Odyssey a 24.98 euro, EA Sports UFC 4 a 29.98 euro, Assassin's Creed III Remastered a 20.98 euro e il Double Pack Far Cry 4 + Far Cry 5 a 14,98 euro.

E ancora, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated a 20.98 euro, MXGP 2020 a 40.98 euro, Destroy All Humans a 20.98 euro e infine segnaliamo uno sconto sul controller wireless Nacon Revolution Unlimited Pro Controller Call Of Duty Black Ops Cold War in vendita a 139.98 euro invece di 179.98 euro, promozione valida fino al 31 marzo 2021.

Una bella occasione per arricchire la propria ludoteca a prezzi ridotti, approfittatene prima che i giochi tornino ad essere venduti a prezzo pieno, avete tempo fino al 18 marzo.