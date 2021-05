Videogiochi in offerta su Amazon: Assassin's Creed Valhalla, The Witcher 3 e tanti altri

Nuova ondata di videogiochi in offerta su Amazon.it, con tanti titoli per PS4, Xbox One e Nintendo Switch in vendita a prezzo scontato, una buona occasione per fare scorta di nuovi giochi per divertirsi durante il fine settimana.

Tra i giochi in offerta nel momento in cui scriviamo troviamo FIFA 21 PS4 (con upgrade gratis alla versione PS5) a poco meno di 30 euro, sconti anche per Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us Parte 2 e Star Wars Squadrons.

Offerte Amazon Videogiochi

Taglio di prezzo anche per due giochi Nintendo molto amati come, gli sconti continuano con Watch Dogs Legion a 34.99 euro, The Witcher 3 Game of the Year Edition a 16.98 euro e Dragon Ball FighterZ a 19,99 euro.Le offerte sono valide fino ad esaurimento delle scorte disponibili e come sempre accade su Amazon non viene indicata una data di scadenza, dunque, prima che i titoli tornino ad essere venduti a prezzo pieno.