Videogiochi in offerta su Amazon, i nuovi sconti del weekend

Come di consueto, a ridosso del weekend Amazon Italia lancia una nuova serie di offerte e promozioni che coinvolgono anche i videogiochi, con alcuni titoli in vendita a prezzo speciale per un periodo limitato.

Tra i tanti citiamo GTA V Premium Edition (include il gioco completo, GTA Online e il pacchetto Criminal Enterprise Starter Pack), Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4, Mario + Rabbids Kingdom Battle per Nintendo Switch e Rainbow Six Siege.

Videogiochi in offerta su Amazon

E' purtroppo terminata l'offerta relativa a The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, proposto all'invitante prezzo di 19,99 euro. Ricordiamo che le promozioni segnalate sono valide fino ad esaurimento scorte e in ogni caso solamente per un periodo limitato. Su Amazon.it i prezzi cambiano molto rapidamente, i prezzi riportati sono aggiornati al momento della pubblicazione, in caso di variazioni vi invitiamo a lasciarci un commento qui sotto, aggiorneremo subito la lista.