Videogiochi in offerta su Amazon, gli sconti di giovedì 2 aprile

Nonostante l'emergenza Coronavirus Amazon continua a proporre nuove promozioni per la categoria videogiochi e console, con alcuni titoli in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato. Ecco le principali offerte di giovedì 2 aprile.

Da segnalare gli sconti su F1 2019 e Crash Team Racing Nitro Fueled, entrambi venduti a 29.98 euro mentre Luigi's Mansion 3 è in offerta a 49.98 euro, dieci euro in meno rispetto al prezzo di listino. Di seguito i link diretti per l'acquisto.

Sconti Amazon 2 aprile

Ricordiamo che Amazon effettua regolarmente spedizioni anche in questo periodo, tuttavia su articoli non strettamente necessari i tempi potrebbero essere più lunghi, con alcuni prodotti non disponibili in magazzino e altri che richiedono tempistiche di consegna diverse dal solito.

